Le chiusure autostradali di lunedì, tra A8 e A60 Tangenziale di Varese

Sull’autostrada A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione alle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano e da Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Gallarate o Castellanza.

Sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, semoore dalle 21:00 di lunedì 4 alle 5:00 di martedì 5 dicembre sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Buguggiate.