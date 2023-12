Le Lucine di Natale di Leggiuno, brillano grazie all’energia sostenibile

Anche quest’anno le Lucine di Natale di Leggiuno si accendono della magia delle feste all’insegna della sostenibilità, con un’installazione luminosa di ben 700mila luci LED a basso consumo e un impianto fotovoltaico potenziato.

Galleria fotografica Le Lucine di Natale di Leggiuno 2023 4 di 21

Tutto questo è reso possibile per questa edizione grazie alla partnership con EsseSolar, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili. Questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di integrazione di tecnologie green a supporto di eventi di grande portata per contribuire in modo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale.

L’edizione 2023 delle Lucine di Natale non solo vuole celebrare la ricorrenza più attesa dell’anno, ma punta a mostrare in modo concreto l’impegno per un futuro più verde: la fusione tra sostenibilità e innovazione è al centro dell’evento e offre un’esperienza natalizia che illumina non solo le installazioni, ma anche il cammino verso il nostro domani.

Nel caso delle Lucine di Leggiuno, la collaborazione con EsseSolar ha permesso di utilizzare le luci LED per ridurre notevolmente il consumo di energia elettrica rispetto alle tradizionali luci natalizie. Inoltre, è stato possibile potenziare l’impianto fotovoltaico per utilizzare energia proveniente in prevalenza da fonti rinnovabili.

«Siamo molto felici che EsseSolar abbia deciso di contribuire attivamente a quello che era uno dei nostri obiettivi principali per l’edizione di quest’anno, ossia realizzare un evento indimenticabile e allo stesso tempo in grado di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente”, ha dichiarato Lino Betti, ideatore delle Lucine di Natale di Leggiuno. “Speriamo in qualche modo di poter ispirare anche altre manifestazioni ed eventi a innovare attraverso l’adozione di tecnologie green per un futuro sempre più responsabile e consapevole».

«Abbiamo fortemente voluto collaborare con gli organizzatori delle Lucine di Natale di Leggiuno in quanto l’evento rappresenta un’importante occasione per promuovere la sostenibilità e l’innovazione”, ha dichiarato Fabiana Lovato, responsabile Marketing di EsseSolar. “Le Lucine di Leggiuno sono un esempio virtuoso di come le tecnologie green possono essere utilizzate per rendere le festività natalizie più sostenibili. Invitiamo tutti a partecipare a questo evento unico nel suo genere».

Oltre alla collaborazione con EsseSolar, le Lucine di Natale di Leggiuno hanno scelto un approccio sostenibile anche per i materiali di recupero utilizzati per le installazioni. Un impegno costante da parte degli organizzatori della manifestazione verso la riduzione dei rifiuti e la promozione di una maggiore consapevolezza ambientale.

Le Lucine di Natale a Leggiuno sono accese tutti i giorni fino a domenica 7 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 22:30. L’ingresso è solo su prenotazione e i biglietti sono acquistabili online sul sito www.lucinedinatale.it. Novità di quest’anno, il biglietto Open che consente di organizzare la propria visita in totale libertà.

Per aggiornamenti e informazioni:

Sito web: www.lucinedinatale.it

Pagina FB: @LucineDiNatale.it

Instagram: @lucinedinatale.it

TikTok: @lucinedinatale.it