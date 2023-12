Le migliori idee regalo per il Natale 2023: un’inspirazione per tutti i gusti

Che siate tipi da shopping dell’ultimo minuto o “programmatori a lungo termine”, la caccia ai regali di Natale può rivelarsi un’impresa impegnativa ma con un po’ di ispirazione potrete rendere il Natale del 2023 davvero speciale.

Ecco a voi una guida che speriamo possa darvi qualche spunto interessante per le vostre idee regalo natalizie.

Per info su come promuovere “il vostro Natale” scrivete a marketing@varesenews.it o chiamate il numero 0332 873168

Candele, addobbi, decorazioni, oggettistica

Candele, addobbi e complementi d’arredo e oggettistica natalizia: Bianchi 1902 (Azzate) propone tanti prodotti originali.

Oggetti senza tempo per la casa e per la persona; creazioni pensate e realizzate dalle abili mani di oltre trenta creativi, selezionati con estrema cura per la loro inventiva, la capacità innovativa, il prezioso saper fare. Ecco le proposte de La Volpe Innamorata (Tradate).

Narturelle (Varese), il centro di medicina naturale basato sulla naturopatia, discipline naturali e yoga, propone una vasta selezione di idee per un regalo: tisane, infusiera, buste in seta, candele, quaderni indiani e tanto altro.

Regali che sono un investimento per il futuro

Se desiderate fare un regalo utile e originale, English Language Centre (Varese) ha pensato per voi a una gift card speciale.

Natale da mangiare e da bere

Se siete amanti dei regali gastronomici, qui di seguito trovate una selezione di prodotti del territorio, dolci e salati, in grado di accontentate i palati di tutti.

Presenti sul territorio dal 1930, Libera & Laudi (Ispra) conserva e incarna lo spirito Varesotto. All’interno dello spaccio di località Cascine San Giacomo, oltre una vasta scelta di formaggi -tra questi ultimi la “Fresca Formaggina”- si trova anche una selezione ricercata di salumi e prodotti tipici che fanno del negozio un punto vendita dove trovare qualità e freschezza per ogni occasione, soprattutto durante il periodo natalizio quando cesti e confezioni personalizzabili rappresentano una deliziosa idea regalo.

Una delle offerte più apprezzate di Bevincasa (Marnate) c’è la possibilità di costruirsi liberamente i cesti di Natale, personalizzando tutto, dalla confezione al prezzo, alla tipologia di prodotti scelti.

Prodotti locali e tanto gusto con i cesti natalizi di LeviSalumi (Cislago). Il salumificio ne propone tante varianti con salami, pancette e cotechini -ma non solo- per un regalo che rispecchia una particolare attenzione alla produzione locale.

Per i più “nostalgici”, la Lazzaroni (Saronno) rispolvera la ricetta del “Pan da Saron”, il panettone di sola uvetta preparato come 200 anni fa.

Alimenti sfusi, eccellenze del territorio come dolci e liquori ma anche articoli realizzati con materiali riciclati, cartoleria artigianale e libri di seconda mano: all’Emporio di Casa Macchi (Morazzone) si respira l’atmosfera delle botteghe di una volta (e se siete iscritti FAI potrete usufruire del 10% di sconto su tutti gli acquisti).

Un’altra idea per un regalo di Natale gustoso e originale ve la dà l’Azienda Agricola Zigaglio (Angera) con i suoi “confanetti gastronomici”.

Per il filone “Natale da bere” vi suggeriamo un prodotto ideale da sfoderare a fine pasto: Amaro Rubino Lunatico nasconde un’anima più secca, agrumata e balsamica rispetto all’originale Amaro Rubino Bio.

Amate i regali di Natale buoni e sostenibili? Puntate sui prodotti del mercatino de L’Alveare ODV (Buguggiate). Cesti natalizi confezionati con prodotti biologici e naturali (frutta secca, mieli, confetture, succhi di frutta, legumi, oli, vini, conserve salate), oggettistica regalo fatta a mano, caldi capi vintage a cui dare nuova vita.

E ancora, lo shop solidale dell’associazione Good Samaritan (Brunello) propone articoli ugandesi, realizzati dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel di Gulu-nord Uganda e prodotti alimentari d’eccellenza ideali per confezionare pacchi regalo per amici e parenti.