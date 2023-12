Le pompe del museo Fisogni alla mostra di Villa Recalcati per i 100 anni dell’Autolaghi

Le pompe del Museo Fisogni di Tradate alla mostra di Villa Recalcati per i 100 anni della “Autostrada dei Laghi”

Tradate. Lunedì 11 dicembre, presso la sede della Provincia di Varese a Villa Recalcati, apre i battenti la mostra “A8 Cento”, un’esposizione parte del ciclo di eventi che per tutto il 2024 celebrerà i 100 anni di storia dell’Autostrada A8 “dei Laghi”, che collega Milano a Varese. Considerata fra le prime autostrade al mondo, fu infatti inaugurata nel 1924.

Per ricordare l’evento, dall’11 dicembre fino al 1° febbraio 2024 sarà possibile visitare la mostra “A8 Cento” presso le sale di Villa Recalcati; tra i pezzi più suggestivi dell’esposizione, 11 pompe di benzina antiche provenienti dal Museo Fisogni di Tradate, collezione privata che conserva la più grande raccolta al mondo di distributori di carburante antichi.

I pezzi esposti a Varese, che vanno dai primi del ‘900 agli anni ’80, ripercorrono un secolo di storia della distribuzione della benzina, dai carrelli usati dai farmacisti nel 1910 ai mitici miscelatori per i due tempi. Una storia, quella del carburante, che si intreccia strettamente con quella dell’Autostrada A8 e dell’evoluzione della viabilità in generale, e che testimonia l’evoluzione parallela delle infrastrutture viabilistiche e delle stazioni di servizio, che in pochi decenni passarono dall’essere dei chioschi sulla strada a delle vere e proprie aree appositamente strutturate per l’assistenza automobilistica.

La mostra a Villa Recalcati sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

Il Museo Fisogni di Tradate è visitabile tutti i giorni su prenotazione (www.museo-fisogni.org).