“Lettera a Troisi”, a Gazzada un omaggio al grande comico napoletano

Nel settantesimo anno dalla nascita del grande attore napoletano, nasce un nuovo spettacolo scaturito dall’esperienza precedente di “Inseguendo quel suono“, nel quale i tre protagonisti rendono omaggio ad una figura fondamentale del cinema italiano mediante racconti, musiche composte ad hoc e brani legati alla storia dell’artista di San Giorgio a Cremano.

Lo spettacolo si terrà nella Sala consiliare del Comune di Gazzada Schianno domenica 3 dicembre alle 16 e 30 sul palco il trio che ha portato in scena lo spettacolo dedicato a Ennio Morricone: Alessandro De Rosa, voce narrante, Fausto Beccalossi, fisarmonica, e Claudio Farinone, chitarra. Special guest Dalai (voce).

Lo spettacolo è un’elaborazione in forma spettacolo di una serie in cinque puntate, andate in onda sulla Rete Due, canale culturale della Radio Svizzera italiana.