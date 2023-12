L’ex Caserma Garibaldi “liberata”: le prime foto senza ponteggi della facciata di via Magenta a Varese

Ecco le prime immagini della facciata di via Magenta della Caserma Garibaldi di Varese libera dai ponteggi e ristrutturata. I lavori di riqualificazione, partiti nel 2020, ora sono a buon punto.

Galleria fotografica La caserma Garibaldi a Varese “liberata” 4 di 6

Dopo aver ricevuto il secondo stralcio di finanziamenti, che ora raggiungono un importo complessivo di 40 milioni – che comprendono sia i fondi per la riqualificazione della Caserma sia quelli per il nuovo teatro Polilteama – i lavori sono infatti proseguiti spediti.

Il completamento del primo stralcio è previsto nei primi mesi del 2024, che comprende tra l’altro la consegna alla facoltà di Architettura di Mendrisio dell’Archivio del Moderno, mentre la fine del 2024 dovrebbe segnare il completamento totale dell’intervento che porterà al nuovo polo culturale varesino. Per la primavera del 2024 saranno completate tutte le facciate e il tetto.

Tra i cambiamenti che porterà il nuovo polo culturale, c’è anche il fatto, ormai noto, che l’attuale via Spinelli diventerà quasi totalmente pedonale, permettendo di collegare piazza Repubblica al porticato del nuovo polo culturale. Per consentire l’uscita delle auto parcheggiate all’autosilo delle corti, l’attuale apertura non porterà più verso via Magenta, ma farà una curva a “U”, riportando i veicoli verso via san Michele Arcangelo.