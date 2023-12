Libri, spettacoli e presepe vivente nel weekend natalizio di Angera

Proseguono gli eventi di Natale ad Angera. Nel prossimo weekend, per la rassegna “Un libro sotto l’albero”, sono in programma tre incontri in biblioteca accanto ad altre iniziative dedicate alle feste. Si parte venerdì 15 dicembre con il primo appuntamento alle 21: la biblioteca accoglie l’autrice Elena Maulini per la presentazione di Etedester. Il regno senza sole.

Il 16 dicembre, invece un doppio evento: alle 15, in sala consiliare, ci sarà lo spettacolo teatrale per bambini Topomosca, presentato dalla Compagnia Roggero. Mentre alle 18, l’appuntamento è in biblioteca per un altro incontro con l’autore, ovvero Pier Vittorio Buffa che presenta il suo La casa dell’uva fragola.

Il 17 dicembre arriva il momento del presepe vivente organizzato dalla comunità pastorale San Carlo Borromeo: dalle 15 in piazza Parrocchiale e in via Mario Greppi. A chiudere, la lettura delle 17.30 in biblioteca con l’associazione Vivi Angera, che racconta la Storia di Natale di Antonio Greppi.