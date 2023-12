Licata: “Serve più trasparenza sui disservizi Trenord”

«Preso atto della contestata scelta di Regione Lombardia di rinnovare il contratto a Trenord per altri dieci anni, oggi sono intervenuto in Consiglio Regionale per chiedere all’assessore ai Trasporti Franco Lucente, almeno da ora in avanti, maggiore trasparenza e spazi di confronto nelle fasi di monitoraggio dei disservizi causati da Trenord, recependo segnalazioni, proposte migliorative ed ogni altra iniziativa costruttiva arrivi dai consiglieri regionali, anche di opposizione, come da tempo sta facendo il mio Gruppo».

Lo dice Giuseppe Licata, consigliere regionale varesino di Italia Viva, componente della Commissione Trasporti, che già aveva aspramente criticato «nel merito e nel metodo» il rinnovo contrattuale che la Regione ha recentemente concesso a Trenord.

«Con l’insediamento del nuovo Consiglio Regionale – continua Licata – la Giunta regionale ha perso l’occasione di aprire un confronto vero sul futuro del servizio ferroviario in Lombardia. In questi mesi la maggioranza Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, per una volta venendo meno all’accusa di inerzia che spesso gli viene mossa, si è esibita in una frenetica corsa per finalizzare il rinnovo contrattuale a Trenord prima del 25 dicembre, data dopo la quale la legge avrebbe impedito un nuovo affidamento a Trenord senza una regolare gara d’appalto».

«Un iter serrato che non ha messo al centro i noti disservizi lamentati dai pendolari e le possibili soluzioni, ma che ha avuto come imprescindibile punto di partenza, nonché di arrivo, il rinnovo a Trenord, troncando di fatto ogni discussione a riguardo. Adesso non possiamo che guardare avanti e chiedere all’assessore maggiore impegno in futuro nel coinvolgimento dei consiglieri regionali. È una questione di buon senso e di rispetto verso i lombardi. Lo farà? Staremo a vedere! Intanto nella sua risposta l’assessore si è impegnato ad una relazione semestrale sui disservizi di Trenord, molto poco, ma un inizio».