L’importanza dell’agricoltura sostenibile per il futuro del nostro pianeta

Il tema della sostenibilità è sempre più dibattuto e permea un po’ tutti i settori, anche quello dell’agricoltura. Si sente infatti molto spesso parlare di agricoltura sostenibile, ma cosa si intende esattamente con questa espressione? E qual è la sua importanza per il nostro futuro, per quello delle nuove generazioni e, in generale, per quello del nostro pianeta?

Innanzitutto è importante chiarire un concetto: quando si parla di sostenibilità dell’agricoltura non si fa soltanto riferimento alla sostenibilità ambientale, peraltro di cruciale importanza, ma anche a quella sociale.

L’agricoltura sostenibile quindi mira sì a proteggere l’ambiente, ma si pone anche come obiettivo quello di garantire la salute delle persone e la buona qualità di vita di tutti coloro che operano in questo settore rispettando la loro dignità e i loro diritti. Altro punto fondamentale è la sostenibilità economica: un modello non sostenibile economicamente è infatti destinato a fallire.

A quest’ultimo proposito, è opportuno precisare che i progressi tecnologici degli ultimi anni hanno portato a un’efficienza produttiva notevolissima. I produttori, oltre ad avanzate tecnologie digitali (Agricoltura 4.0) hanno anche a disposizione macchine agricole high-tech altamente performanti di elevatissimo livello qualitativo, a partire dai trattori agricoli cingolati e dalle mietitrebbie fino ad arrivare alle macchine per la fienagione.

Agricoltura sostenibile: qual è il suo obiettivo?

Si possono dare molte definizioni dell’agricoltura sostenibile, ma quella che forse inquadra meglio di ogni altra la sua fondamentale importanza per il futuro del nostro pianeta è quella dell’Agricultural Sustainability Institute (Istituto per la Sostenibilità dell’Agricoltura) dell’Università della California (Davis): “un modello di agricoltura in grado di assicurare il benessere della popolazione mondiale e il suo fabbisogno di cibi e di tessuti senza arrecare alcun danno alle generazioni future”.

Stiamo quindi parlando di un obiettivo lungimirante, ma sicuramente non facile da realizzare, una sfida che l’Agricoltura 4.0 può comunque aiutare a vincere.

La FAO e i cinque punti cardine dell’agricoltura sostenibile

La FAO, ovvero la Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura) ha stilato da tempo i 5 principi cardine che guidano l’agricoltura sostenibile.

Il primo principio ha come obiettivo quello di un incremento della produttività, dell’occupazione e del valore aggiunto nei sistemi alimentari. Questo target dovrebbe essere raggiunto tramite cambiamenti delle pratiche e dei processi agricoli che garantiscano sia rifornimenti alimentari a livello globale sia una riduzione dei consumi idrici ed energetici.

Il secondo principio si pone come scopo quello di proteggere e migliorare le risorse naturali; in sostanza significa conservare l’ambiente, ridurre l’inquinamento delle fonti idriche, combattere la distruzione di habitat ed ecosistemi e il deterioramento dei terreni.

Il terzo principio punta a migliorare i mezzi di sussistenza favorendo una crescita economica improntata all’inclusività.

Il quarto principio è improntato alla resilienza (ovvero alla capacità di superare traumi o momenti di difficoltà). Ciò non è solo relativo alla singola persona, ma anche alle comunità e agli ecosistemi. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale trasformare gli attuali modelli produttivi per arrivare a essere in grado di minimizzare l’impatto derivante dagli eventi estremi causati sia dai cambiamenti climatici, sia dalla variabilità dei prezzi sul mercato.

Infine, il quinto principio afferma che è necessario adattare la governance del settore agricolo alle nuove sfide che il futuro ci impone attraverso norme che rendano possibile un corretto equilibrio tra pubblico e privato assicurando sia trasparenza che equità.

Centrare questi cinque obiettivi è la chiave per un futuro migliore.