Lo show degli atleti di Ice Emotion colora la pista di pattinaggio del Mizar Park

Programmato inizialmente per il primo di dicembre, l’evento è stato rinviato per maltempo e avrà luogo il 10 dicembre alle 10:45 alla pista di pattinaggio del Mizar Park di Busto Arsizio (corso Sempione, 194).

Il nome dello spettacolo è “Ice emotion magic show“, e sarà presentato dalla scuola di pattinaggio Ice Emotion col contributo di Cinzia Ghiringhelli e Federico Finazzi. Gli atleti si presenteranno con un pezzo collettivo in apertura e uno in chiusura, inframezzati da alcune performance individuali. La scuola Ice Emotion è la stessa che offre corsi per grandi e piccini proprio alla nuova pista di corso Sempione.

Orari della pista dal 1/12 al 21/12 e dal 9/1 al 25/2

Lunedì-Giovedì: 14-19

Venerdì: 14-19, 20:30-23

Sabato:10-13, 15-19, 20:30-23

Domenica: 10-13, 15-19

Orari della pista dal 22/12 al 8/1

Lunedì-Giovedì: 10-13, 15-19

Venerdì:10-13, 15-19, 20:30-23

Sabato: 10-13, 15-19, 20:30-23

Domenica:10-13, 15-19