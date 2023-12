Locali rinnovati in ospedale e presenza nel territorio: la diabetologia di Varese pronta a contrastare la nuova pandemia

«Il diabete è stato definito dall’OMS la nuova pandemia. La nostra equipe ha in cura circa 16.000 cittadini e ha effettuato 32.000 prestazioni». Bastano questi numeri a evidenziare l’importanza dell’offerta di diabetologia dell’Asst Sette Laghi diretta dalla dottoressa Cristina Romano.

Questa mattina, alla presenza del sindaco Davide Galimberti e di numerosi consiglieri regionali tra cui il presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti, sono stati inaugurati i nuovi locali rinnovati posti al piano terreno di un’ala del Padiglione centrale del Circolo, quello che un tempo era occupato dall’ortopedia diretta dal professor Cherubino.

Ma la presa in carico del paziente diabetico non sarà centralizzata all’interno dell’ospedale: « La proiezione attuale ddi questa specialità è soprattutto sul territorio – ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asst Sette Laghi Giuseppe Micale – Oggi la dottoressa Romano e la sua equipe sono operative in tre case di comunità : Tradate e Arcisate e Laveno. Dal prossimo anno verrà attivato un ambulatorio in via Monterosa a Varese e poi nella nuova Casa di Comunità che apriremo a breve a Sesto Calende dove verrà a breve trasferita da Angera la continuità assistenziale».

Gli investimenti sulla diabetologia porteranno anche all’apertura della camera iperbarica all’ospedale di Cittiglio come prevede un recente stanziamento regionale: « I dati epidemiologici ci fanno credere che il bisogno sia maggiore rispetto agli attuali numeri – racconta ancora il commissario – ecco perchè il servizio dovrà rafforzarsi sul territorio andando a intercettare la domanda di cura».

A gennaio, la Sette Laghi pubblicherà un bando destinato ad assumere uno specialista per il piede diabetico: « Grazie al sostegno della Sette Laghi vogliamo aumentare la nostra presenza e andare vicino ai pazienti – spiega la dottoressa Romano – I nostri dati evidenziano una domanda maggiore di assistenza nel Distretto di Laveno proprio dove abbiamo voluto iniziare a operare nella Casa di Comunità. È importante investire sulla prevenzione, dare tutti gli strumenti per conoscere e gestire questa malattia. Oggi abbiamo farmaci, cure e device che ci permettono di gestirla: non è più accettabile stare male a causa del diabete».

La dottoressa Romano elenca le tante sinergie con altri medici: dalla ginecologia, con l’ambulatorio specifico per le donne gravide, a quello pediatrico per i diabetici ditipo 1, con particolare attenzione al passaggio dall’equipe dedicata ai minori a quella degli adulti, fino alla chirurgia vascolare che, proprio nel corso del 2024, dovrebbe diventare centro di terzo livello. E poi ancora il rapporto stretto con i medici di medicina generale a cui è riservata una linea telefonica diretta, la telemedicina, le attività fisiche per promuovere i corretti stili di vita.

A sottolineare l’importante traguardo con tre nuovi ambulatori specifici nei locali del Circolo il sindaco Galimberti ha ricordato che proprio un anno fa Varese entrava nella rete della città che promuovono la prevenzione e la lotta alla malattia del diabete mentre la presidente dell’associazione DiVa Ilaria Garofalo, paziente diabetica di tipo 1 alla sua terza gravidanza ha elogiato l’assistenza, la cura e l’attenzione che tutta l’equipe della diabetologia riserva alle pazienti.