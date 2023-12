L’ospedale precisa: “Nicolò Maja sarà operato entro la fine di gennaio”

Nicolò Maja sarà operato entro la fine di gennaio. A specificarlo, dopo le parole del ragazzo davanti alle telecamere della Rai, è l’azienda sanitaria Asst Sette Laghi che sottolinea una tempistica congrua per il percorso chirurgico in atto.

“Il ragazzo è stato operato l’autunno scorso dal chirurgo maxillo-facciale, che gli ha posizionato gli espansori cutanei necessari per preparare l’intervento di cranioplastica che concluderebbe il suo percorso chirurgico – Spiega Asst -. Quest’ultimo intervento si esegue normalmente tre mesi dopo l’inserimento degli espansori e infatti è in programma per il prossimo mese di gennaio, in tempi assolutamente congrui. La protesi per la cranioplastica, che viene realizzata in maniera dedicata per ogni paziente sulla base delle immagini acquisite dalla TAC, è stata acquistata ed è già stata consegnata al nostro blocco operatorio, dove sarà utilizzata, come detto, nelle prossime settimane, e comunque non oltre la fine di gennaio“.