Luci, musica e divertimento alla pista di pattinaggio di Laveno

Giovedì 28 dicembre 2023, la pista di pattinaggio Ipergomme On Ice in Piazza Matteotti a Laveno Mombello si trasforma in un palcoscenico ghiacciato. Dalle 18 alle 23 la pista si illumina con spettacoli, palle di ghiaccio e l’esibizione di trampolieri che intrattengono grandi e piccini. Tra uno spettacolo e l’altro è possibile pattinare a un prezzo speciale: per tutta la serata, infatti, i visitatori potranno accedere alla struttura con uno sconto del 50%.

Durante la serata è possibile partecipare a una piccola estrazione a premi, grazie alle offerte dei commercianti locali e degli sponsor. Inoltre l’evento è arricchito dalla presenza di Radio Village, che conduce una diretta intervistando e mettendo in risalto tutte le attività coinvolte. Un mini palco con Ledwall proietta immagini con l’intento di creare un coinvolgente scenario visivo.

I visitatori della pista hanno accesso a cibo e bevande grazie alle due attività di somministrazione disposte sul lato della pista lungo Via Labiena. Intorno alla pista, precisamente nel piazzale antistante il presepe di Lungolago Alessandro Volta, sono posizionate anche le casette natalizie che espongono gadget e doni natalizi, dando visibilità alle attività che hanno contribuito alla realizzazione della pista del ghiaccio. Una serata pensata per celebrare il periodo natalizio, offrendo un’opportunità di divertimento e aggregazione per tutta la comunità locale.

Informazioni generali e biglietti

La pista è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23. I prezzi di accesso sono fissati a 7€ per gli adulti e 5€ per i bambini sotto i 120 cm, con la possibilità di rimanere quanto si desidera. Il noleggio dei pattini è disponibile al costo di 2€, mentre si possono noleggiare orsetti o pinguini al costo di 4€ l’ora per garantire stabilità durante la pratica del pattinaggio. Inoltre, è possibile usufruire di tessere speciali che offrono agevolazioni nei costi: una tessera di 6 ingressi per bambini al costo di 23€ e per adulti al costo di 33€.