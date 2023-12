Luino accoglie quattro nuovi carabinieri assegnati alla stazione di via S. Pietro

Quattro nuovi arrivi per il comando dei Carabinieri di Luino. L’accoglienza è avvenuta in Comune alla presenza del sindaco Enrico Bianchi.

«Siamo lieti di accogliere questi militari sul nostro territorio che hanno frequentato il 141° e il 142° Corso formativo della Scuola Allievi Carabinieri» ha commentato il primo cittadino di Luino alla presenza dei nuovi militari, che andranno ad implementare il personale della locale Stazione Carabinieri.

Tutti giovanissimi, poco più che ventenni, saranno impiegati nelle operazioni di tutela del territorio in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, la Prefettura e l’Amministrazione: «Ogni giorno – prosegue Bianchi – lavoriamo a stretto contatto con le Forze dell’Ordine per garantire un ambiente accogliente per tutti, residenti e visitatori».

All’incontro tenutosi in Comune, giovedì 28 dicembre, hanno partecipato il sindaco Bianchi, Ivan Martinelli, assessore alla Polizia Locale, sicurezza e protezione civile, Elena Brocchieri, assessore al sociale, il comandante della stazione Carabinieri di Luino, il Luogotenente Roberto Notturno ed i militari nuovi giunti Carabiniere Gioacchino Mauriello, Carabiniere Alesso Astro e il Carabiniere Alessandro Pani. Tra le nuove risorse, ma assente alla cerimonia, il Carabiniere Marco Torino.