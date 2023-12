Lutto a Cazzago Brabbia: è morto Amerigo Giorgetti. Aveva 77 anni ed era in pensione ormai da qualche anno. L’uomo è morto per un malore improvviso.

Molto conosciuto in paese, Amerigo era fratello di Angelo Giorgetti il padre di Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia e delle finanze dell’attuale Governo.

(Nella foto l’ingresso del cimitero di Cazzago Brabbia)