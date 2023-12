Majul è già scatenato: i Mastini battono 4-3 il Fiemme

Mexico Mexico Rà Rà Rà! Ci ha messo una manciata di minuti, Hector Majul, a prendersi la scena a Varese. Il messicano volante firma una doppietta all’esordio assoluto con la maglia dei Mastini ed è l’uomo in più per i gialloneri tornati al successo dopo due KO: ad arrendersi il Valdifiemme, coriaceo e caparbio, battuto però 4-3.

Alla Acinque Ice Arena è andata in scena una partita dalla perfetta alternanza nelle reti: tre volte in vantaggio, la squadra di Czarnecki è stata riacciuffata dai trentini. Poi, a 10′ dalla fine, il guizzo di Marcello Borghi a realizzare la marcatura decisiva e a ridare al Varese la possibilità di inseguire il secondo posto in classifica occupato dal Pergine.

Ma, dicevamo, la prima firma è quella di Majul (foto in alto): due le reti realizzate con la classica garra di chi vuole lasciare il segno, scaraventando il disco alle spalle del pur bravo Foppa al termine di due azioni (al 18′ e al 30′) piene di colpo d’occhio e capacità di esecuzione, sfruttando l’uomo in più. A completare la bella serata offensiva del gruppo straniero è poi arrivato il terzo hurrà grazie a Eric Näslund, sempre più uno dei leader della compagine giallonera. Il Fiemme, dicevamo, ha ribattuto colpo su colpo: due le reti di Vanzetta (la prima e la terza) inframezzate da quella di Odorizzi e accompagnata da altre occasioni con cui i trentini hanno provato a piegare il Varese.

Ma i 700 dell’Acinque Ice Arena non si sono messi paura anche perché dalla loro parte c’è sempre Rocco Perla, prodigioso in un doppio intervento su Moucka e di un miracolo nel finale a salvare il risultato. E il portiere è stato anche autore di un assist in occasione del 4-3. Era tempo di tornare al successo e così è stato nonostante le difficoltà e un avversario valido. E tra le note positive c’è anche la bravura, questa volta, di sfruttare il powerplay con ben tre reti (su sei tentativi) arrivate con l’uomo in più. Adesso ulteriore doppio impegno prima di Natale, giovedì ad Appiano per un altro big match, sabato in casa con il Feltre. Senza respiro.

MASTINI VARESE – HC VALDIFIEMME 4-3

(1-0; 1-2; 2-1) MARCATORI: 18.36 Majul (V – Vanetti, Borghi); 24.22 Vanzetta (F – Mlynar, Moucka), 29.56 Majul (V – Näslund, M. Borghi), 37.20 Odorizzi (F – Mlynar, Chelodi); 40.38 Näslund (V – Majul, Vignoli), 48.08 Vanzetta (F – Moucka, Mlynar), 49.07 M. Borghi (P. Borghi, Perla).

VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Näslund, Vignoli, M. Cordiano, Bertin, E. Mazzacane; Piroso, Vanetti, M. Borghi, M. Mazzacane, Majul, Pietroniro, P. Borghi, T. Cordiano, Crivellari, Tilaro, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Boverio e Lottaroli (Cusin e Magliano).

NOTE. Penalità: V , F . Superiorità: V -, F -. Spettatori: