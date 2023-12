Malnate premia ristoranti e negozi che hanno partecipato al contest del Distretto urbano del commercio

Si è svolta oggi pomeriggio in sala consiliare la premiazione del contest “Malnate tra storia e sapori” organizzato dal Comune e dal Distretto urbano del commercio per promuovere le attività cittadine, favorendo l’incontro e la conoscenza tra i cittadini malnatesi e le attività che operano nell’ambito della ristorazione nel senso più esteso. L’iniziativa si è svolta per due settimane nel mese di novembre, in concomitanza con la festa patronale di San Martino, e ha visto le attività aderenti preparare menù ad hoc e la collaborazione di alcuni appassionati di storia locale che hanno offerto la possibilità di conoscere inediti aspetti della storia cittadina. La fotografa Katia Chiolerio, di Katturare le emozioni ha poi scattato una serie di immagini esposte in una mostra nell’atrio della sala consiliare.

Il sindaco Irene Bellifemine e l’assessore alla cultura Carola Botta hanno consegnato a tutti i partecipanti una targa e un kit con i gadget promozionali realizzati nell’ambito delle attività del distretto del commercio. «Il gradimento del pubblico, che ha votato le attività e i menù proposti, è stato davvero grande per tutti i partecipanti – ha spiegato Carola Botta, che ha coordinato l’iniziativa insieme al vicesindaco Jacopo Bernard – Così abbiamo deciso di premiare tutti, con la volontà di riproporre l’iniziativa l’anno prossimo».

Al contest hanno partecipato Cucina Barzetti, il Ristorante Chariot, il Ristorante Regina, Cascina Diodona, La locanda del chierichetto, il Ristorante Atlantide, Cartoon Pizza, la Pasticceria Sartorelli, la Pasticceria Bassi Villa Magnolia e il Panificio Bossi.

«Abbiamo molto a cuore il commercio, le attività artigianali e produttive di Malnate – ha detto il sindaco Irene Bellifemine – e con la costituzione del Distretto urbano del commercio siamo riusciti a partecipare a bandi e ad ottenere finanziamenti che ad oggi ammontano a circa 72mila euro. Soldi che sono serviti per avviare diverse attività di promozione, come questo contest, la realizzazione dei calendari, delle borse ecologiche e anche di un video per far conoscere Malnate e le sue bellezze, ma che in parte sono anche stati distribuiti direttamente alle attività che hanno presentato richiesta. E’ stato possibile, grazie ai fondi regionali, avviare il progetto di ammodernamento di piazza delle Tessitrici, e abbiamo un ulteriore progetto, che non è stato finanziato da Regione Lombardia ma che affronteremo con fondi comunali, che è la riqualificazione di via Matteotti, la strada che collega la stazione con il Comune e con la piazza, e che prevede anche la realizzazione di un tratto di pista ciclabile nella parallela via San Giuseppe».

Soddisfatto anche Roberto Piatti, commerciante malnatese e delegato di Concommercio che ha ringraziato l’Amministrazione comunale, l’architetto Daniela Galli e Laura Rimoldi, dell’ufficio Suap che hanno seguito in prima persona la realizzazione dell’iniziativa, e il tavolo del Distretto del commercio ma anche tutti i partecipanti al contest.