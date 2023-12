Mamma e bimbo in passeggino investiti su viale Milano a Gallarate

Una mamma di 41 anni e un bimbo di un anno sono stati soccorsi dopo esser stati investiti in viale Milano a Gallarate. L’incidente accaduto poco dopo mezzogiorno e mezza di lunedì nel tratto in zona centri commerciali, all’altezza del Media World.

Secondo una prima ricostruzione – da verificare – la donna con il bambino nel passeggino stava attraversando il viale (in un punto anche pericoloso, con cordolo intermedio), sono stati investiti da un’auto che si stava immettendo proprio dalla traversa del grande negozio di elettronica.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Busto e dell’Sos Carnago: per fortuna sia la mamma che il bambino non hanno riportato ferite gravi, sono stati portati in ospedale in “codice verde”.

L’esatta dinamica sarà ricostruita dagli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto.

Tredicenne investita a Cascinetta

Nel primo pomeriggio – poco dopo le 15 – invece la Polizia Locale è intervenuta tra via Riva e Corso Cristoforo Colombo, alle porte del quartiere Cascinetta, per un incidente in cui è rimasta ferita una ragazzina di tredici anni, finita in ospedale in “codice giallo”.