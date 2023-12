Mannion e tutto esaurito: la Openjobmetis sfida Reggio Emilia e cerca due punti d’oro

La vittoria ottenuta a Pesaro e l’innesto – subito bollente – di Nico Mannion hanno permesso alla Openjobmetis di interrompere una serie nera di quattro sconfitte in campionato ma non ha risolto i problemi di classifica né quelli di gioco della formazione guidata da Tom Bialaszewski. A due giornate dalla fine del girone di andata i biancorossi restano penultimi (insieme a Treviso che ora viaggia a ritmi alti) e sono in pienissima lotta retrocessione.

Per provare a fare un altro passo avanti, per Hanlan e compagni arriva l’ultimo turno del 2023 che vede Varese opposta alla Unahotels Reggio Emilia (venerdì 29, ore 20,30), un impegno che però è tutt’altro che semplice. Il popolo biancorosso ha risposto in maniera massiccia alla “chiamata” della società, prosciugando in anticipo tutti i biglietti disponibili anche in virtù della “giornata dell’abbonato”. Troppo forte l’amore per questi colori, troppo goloso il richiamo del Red Mamba alla prima casalinga per lasciarsi sfuggire la partita.

Da qui a dire che il match sia una festa, però, ce ne passa: la Unahotels disegnata dall’ex gm varesino Claudio Coldebella è avversaria di grande spessore, già certa di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia in virtù degli 8 successi in 13 incontri disputati, l’ultimo ai danni di Sassari subito prima di Natale. Il coach greco Dimitris Priftis, esordiente nel nostro campionato può contare sugli ex NBA play Briante Weber (45 partite in varie esperienze) e soprattutto Langston Galloway (oltre 450 gare con i “pro” americani) e di Kevin Hervey che in NBA ha giocato molto poco ma che si era già fatto notare in Serie A con la Virtus. Questo terzetto è affiancato da un gruppo di tutto rispetto: i centri sono Atkins e Faye mentre il gruppo italiano comprende Luca Vitali, Sasha Grant, Lorenzo Uglietti e Matteo Chillo.

Come fare, quindi, per una Varese ancora orfana di Davide Moretti (che sta recuperando rapidamente dall’infortunio), a sfidare la Reggio di questi tempi? Mannion è sicuramente un’opzione forte per l’attacco, dove anche Hanlan è chiamato a dare un apporto: il fatto che Nico si sia allenato con i nuovi compagni può favorire quella amalgama che era mancata a Pesaro ma che dev’essere trovata al più presto (il discorso vale anche per Spencer, ottimo con Milano, meno coinvolto e meno brillante con la Carpegna). Bialaszewski dovrebbe mandare di nuovo a referto Young e non Shahid che sembra ormai diretto sul mercato di A2 (con Varese che valuterà un prestito).

L’ex trevigiano deve dimostrare di valere il rinnovo del contratto che scade tra un mese: a Pesaro ha finalmente mostrato di poter essere utile alla squadra ma… una rondine non fa primavera ed è quindi chiamato a ripetersi subito. La sua fisicità può essere utile in difesa dove Bialaszewski ha evidentemente variato le proprie indicazioni, visto che Varese ha smesso di concedere decine di mis-match vicino a canestro favorevoli agli avversari. Sarà un caso, ma sia con Milano sia con Pesaro la difesa è apparsa più solida rispetto alle gare precedenti e ha fatto leva anche su altri accorgimenti (McDermott faccia a faccia su Bamforth, per esempio) più tradizionali ma anche più efficaci.

Una piccola svolta che ridà anche un po’ di credito al tecnico di Buffalo, nel frattempo blindato da Scola ma anche da Mannion che ha avuto parole positive per il coach lodando la sua tranquillità ma anche lo staff che ha preparato la sfida della Vitrifrigo Arena con precisione. Contro l’Olimpia dagli spalti erano arrivati fischi copiosi alla presentazione di “Biala”, vedremo se il pubblico stavolta concederà maggiore fiducia, tenendo eventuali proteste per la sirena finale (ma speriamo non ce ne sia bisogno). Di certo in questa occasione non ci si potrà permette il lusso di passare dietro ai blocchi perché gente come Galloway, Weber ma pure Jamar Smith non attendono altro per poter colpire da lontano.

LE ALTRE – Il programma, in chiave salvezza, è favorevole a Treviso che al PalaVerde ospita Pistoia anche se i toscani sono sempre un osso duro. Brindisi, ultima per distacco, va in trasferta a Cremona in una partita dal pronostico aperto mentre tra le squadre a quota 10 sono previste le trasferte di Pesaro a Bologna e di Tortona a Napoli con Colbey Ross che sfiderà il trio De Nicolao-Brown-Owens. Infine Sassari giocherà in casa ma di fronte avrà la Reyer capolista. Di certo, però, l’opzione migliore per Varese è vincere il proprio incontro e non pensare a cosa faranno le rivali.

