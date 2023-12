Mannion fa già impazzire Varese: a Pesaro arriva la prima vittoria esterna

È già la Openjobmetis di Nico Mannion: il play segna 21 punti nell’ultimo periodo (sui 26 totali) e trascina Varese alla prima vittoria esterna della stagione, sul campo di Pesaro. Pazzesca la scossa data dal Red Mamba: i biancorossi salgono a quota 8 insieme a Treviso.

CARPEGNA PR. PESARO – OPENJOBMETIS VARESE 81-88

(21-18, 45-37; 66-61)

PESARO: Cinciarini 16 (4-9, 0-3), Bamforth 23 (2-6, 5-8), Bluiett 7 (0-3, 1-2), Mazzola 7 (2-3, 1-3), Toté 16 (5-9); Visconti 2 (0-1, 0-3), Ford 8 (4-6, 0-3), (-, -), Tambone 2 (1-2, 0-2), Mockevicius. Ne: Maretto, Stazzonelli. All. Buscaglia.

VARESE: Mannin 26 (5-11, 4-6), Hanlan 8 (1-5, 2-5), McDermott 12 (0-1, 3-5), Brown 15 (5-7, 1-2), Spencer 4 (2-5); Young 11 (1-1, 2-4), Ulaneo, Woldetensae (0-1, 0-1), Librizzi 12 (2-2, 2-6). Ne: Zhao, Virginio. All. Bialaszewski.

ARBITRI: Begnis, Paglialunga, Pepponi.

NOTE. Da 2: P 18-39, V 16-33. Da 3: P 7-24, V 14-29. Tl: P 24-31, V 14-18. Rimbalzi: P 38 (10 off., Toté, Cinciarini 7), V 40 (6 off., Spencer 10). Assist: P 12 (Bamforth 6), V 11 (Woldetensae 4). Perse: P 16 (Tambone 5), V 21 (Mannion 8). Recuperate: P 12 (Bluiett, Cinciarini 3), V 7 (McDermott 4). Usc. 5 falli: Mazzola, Tambone. F. antisportivo: Spencer (34.01).