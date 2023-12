Mannion-Varese, l’accordo è ufficiale: in biancorosso fino a giugno 2025

Nico Mannion è un giocatore della Pallacanestro Varese al 100%: il classico comunicato ufficiale ha sancito il matrimonio tra il 22enne playmaker azzurro e la società biancorossa che lo ha prelevato dal Baskonia (il club di Vitoria, nei Paesi Baschi, un tempo noto come Tau o Taugres) per riportarlo in Serie A.

E per dare alla squadra di Tom Bialaszewski un’ulteriore spinta verso quello che è divenuto l’obiettivo primario di questa stagione: togliersi al più presto dal fondo della classifica e arrivare alla salvezza. Poi, nel caso, si vedrà.

La speranza è che Mannion possa scendere in campo già sabato 23 a Pesaro: il giocatore è volato da Belgrado (dove si trovava con il Baskonia per l’Eurolega) a Bologna dove è stato raggiunto da Mario Oioli per poter completare in tempi rapidissimi le pratiche burocratiche e depositare così il contratto (la sede della Lega è proprio nel capoluogo emiliano). Varese ha fatto tutto per tempo, considerata la deadline delle 11 di oggi: solo nel pomeriggio si saprà se Mannion giocherà contro la Carpegna Prosciutto perché la cosa dipende anche dal nullaosta che deve essere rilasciato dal Baskonia e passare dagli uffici federali (che però stamane erano chiusi per il funerale del vicepresidente vicario Laguardia).

Comunque sia, ciò non intralcia il fatto che Mannion sia ora ufficialmente biancorosso. Il contratto è di un anno e mezzo, quindi fino al termine del prossimo campionato anche se nell’accordo sono previste clausole di uscita (da ambo le parti: ma i dettagli non si conoscono) nel giugno 2024. Possibile – ma è un’ipotesi – che ci siano “escape” per chiamate in NBA o da squadre di Eurolega, torneo da dove Mannion arriva.

Da parte della Pallacanestro Varese, il commento istituzionale è lasciato a Maksim Horowitz, uno dei due GM americani in forza al club: «Diamo il benvenuto a Niccolò Mannion che diventa ufficialmente un giocatore della nostra squadra. Nico è un giocatore giovane che porta alla nostra causa una combinazione unica di dinamismo, creatività, abilità ed intelligenza cestistica. Essendo un giocatore della nazionale, sappiamo che Nico è felice di tornare in Italia e giocare con la maglia di Varese e noi siamo altrettanto felici che possa vivere i nostri tifosi e la nostra città. Siamo convinti che si inserirà bene nella squadra e nel nostro sistema di gioco. Crediamo che Nico non solo possa migliorare la nostra attuale stagione, ma anche che possa egli stesso diventare ancora più forte. Non vediamo l’ora di vederlo giocare con noi!».

LA SCHEDA Niccolò “Nico” Mannion

Nato: a Siena, il 14 marzo 2001

Altezza: 1,90

Ruolo: playmaker

Genitori: Pace Mannon e Gaia Bianchi

Nazionalità: italiana

High School: Pinnacle HS

College NCAA: Arizona Wildcats

Draft: 48a scelta 2020 (Golden State)

NBA: 2020-21 Golden State Warriors (30 partite)

G-League: 2020-21 Santa Cruz Warriors

LBA: 2021-23 Virtus Bologna

Liga Acb: 2023 Saski Baskonia

Nazionale: 29 presenze (una Olimpiade)

Palmares: 2 Supercoppa Italiana (V. Bologna) | 1 EuroCup (V. Bologna)