Manovra regionale, Astuti e Majorino: “La destra pensa più alle poltrone che alla sanità”

“La destra che Governa in Lombardia pensa più alle poltrone e alle spartizioni, ad esempio dei dirigenti della sanità, che ad affrontare le vere questioni che riguardano la sanità pubblica, le liste d’attesa, il trasporto pubblico regionale. Per questo in Aula abbiamo dato battaglia, facendo il cosiddetto ostruzionismo che abbiamo interrotto quando abbiamo ottenuto dei risultati concreti, come triplicare i fondi a sostegno dei centri antiviolenza, e c’è da domandarsi come nel 2023 occorra l’ostruzionismo per ottenerli, poi cancellare i tagli al diritto allo studio, finanziare la realizzazione delle case di comunità rimaste che erano state stralciate. C’è molto da cambiare in Regione, noi continueremo a dare battaglia.”

Lo dichiarano il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti a commento dell’approvazione, oggi in Consiglio regionale, del bilancio triennale 2024-2026. Il Pd aveva depositato circa settemila tra emendamenti e subemendamenti per protestare contro tagli pesanti su temi importanti come la difesa dell’ambiente, il contrasto alla violenza di genere, il diritto allo studio, le politiche per la famiglia e per i disabili e altro ancora. Dopo una serrata trattativa, che ha portato all’interruzione dell’Aula per diverse volte e per diverse ore, il Pd e le altre forze di opposizione, che insieme avevano segnalato una lista di priorità contenute in due ordini del giorno unitari, hanno ottenuto alcuni risultati concreti dettagliati nella nota unitaria riportata di seguito.