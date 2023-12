Maria Sofia Cancelli, la giovane cantante varesina si presenta con “Someday at Christmas”

Maria Sofia Cancelli nasce nel 2002 a Varese e già all’età di sei anni si avvicina con passione al mondo della musica. Sono il gospel e, soprattutto, il jazz e il blues a farle scoprire tutta la magia delle note. L’influenza di cantanti del calibro di Etta James, Ella Fitzgerald, Amy Winehouse è sempre molto forte nel repertorio di Maria Sofia, così come quella di Billie Holiday e Stevie Wonder.

È proprio dell’artista di Saginaw il brano che la cantante varesina ha scelto per il suo esordio su tutte le piattaforme musicali, a partire da Spotify: dal 16 dicembre, con preordine dal giorno precedente, sarà online, infatti, la sua cover di “Someday at Christmas”.

«Ho scelto un brano in lingua inglese», spiega Maria Sofia, «per parlare al mondo. Il periodo che stiamo vivendo rende ancora attuale questa canzone del 1967. Il testo è una poesia di speranza per tutti noi, uno spiraglio di luce per chi, purtroppo, continua a vivere giorni terribili di vera oscurità».

Realizzato tra Varese e la Toscana, sotto la guida della vocal coach Dorotea Mele, il brano è stato arrangiato e prodotto dal Maestro Luca Fraula ed editato dal sound engineer e discografico Giovanni Pasquetti.

Recente finalista dell’edizione 2023 del “Cantagiro”, con l’inedito «”Non è mai subito” – scritto da Luca Fraula e dal paroliere Paolo Franchini – Maria Sofia ha concluso da poco le tappe nazionali del “Tour Music Fest” ed è pronta per tornare al lavoro, il prossimo gennaio, su nuovi brani pop originali insieme al proprio team di lavoro e produzione. Tutto questo, però, dopo una breve trasferta a Roma per alcune registrazioni in Rai per lo show “Viva Jukebox». Per conoscere meglio Maria Sofia, e la sua musica, potete seguire i suoi profili social Instagram e TikTok.