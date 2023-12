Martinenghi campione d’Europa: è oro nei 50 rana

Seconda medaglia d’oro e terza complessiva per Nicolò Martinenghi agli Europei in vasca corta di Otopeni in Romania. Il fenomeno di Azzate arrotonda il suo bottino internazionale conquistando il titolo nei 50 rana in una finale tinta d’azzurro: primo il varesino e secondo il giovane Simone Cerasuolo. (foto Andrea Staccioli/DBM)

Martinenghi, che aveva rinunciato a disputare la finale dei 200 per concentrarsi sulla distanza più breve, ha nuotato le due vasche in 25.66 migliorando anche il tempo ottenuto in semifinale. Già avanti alla virata, “Tete” non ha concesso ai rivali di rientrare con Cerasuolo che ha toccato in 25.83, sette centesimi prima del turco Emre Sakci, bronzo.

Per l’allievo di Marco Pedoja questa è la quarta medaglia individuale agli Europei in vasca corta e la ottava complessiva: nei 50 metri è il primo titolo visto che a Kazan 2021 Martinenghi era stato terzo (e aveva vinto i 100 metri).

Si è invece concluso con un infortunio l’Europeo di Matteo Rivolta: il veterano di Arconate si è fatto male nella batteria della 4×50 mista mista ma ha ugualmente portato a termine la frazione aiutando l’Italia a qualificarsi. Poi Matteo è rientrato in Italia: la prima diagnosi parla di lesione al tendine del bicipite brachiale.