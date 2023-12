Mary Poppins è uno spettacolo interattivo per bambini nel Salone Estense di Varese

Sarà l’attrice Marina De Juli a guidare il pubblico nell’ultimo appuntamento con Generazione giovani, domenica 10 dicembre alle ore 16.30 in Salone Estense

L’ultimo appuntamento di “Generazione Giovani – i maestri” invita i bambini, le famiglie e anche gli adulti ad una partecipazione attiva nello spettacolo Mary Poppins, nella speciale lettura scenica partecipata proposta dall’attrice Marina De Juli, figlia d’arte di Dario Fo e Franca Rame.

L’appuntamento è per domenica 10 dicembre alle ore 16.30 nel Salone Estense di via Sacco 5.

La protagonista è Mary Poppins che, come tutti sanno, è una bambinaia severa e magica, atterrata al numero 17 di Viale dei Ciliegi a Londra per assistere la famiglia Banks.

Sarà proprio lei a far da “maestra” affinché i bambini del pubblico interpretino i personaggi della storia.

Un reading interattivo del romanzo di Pamela Travers con canzoni. Un racconto senza tempo durante il quale si scopriranno scene divertenti e nuove per chi non ha mai letto il testo originale.

Una domenica da passare nel mondo della fantasia.

Ma affrettatevi a prenotare… Mary Poppins potrebbe partire, se cambia il vento.

Per info e prenotazioni 347 8116559 oppure verbamanentprogetti@gmail.com.

Biglietto unico 8 euro.