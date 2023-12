Massimo Desiante nominato Cavaliere della Repubblica, l’onorificenza al presidente di Sos Malnate

Un grande riconoscimento per il presidente di Sos Malnate, Massimo Desiante, che nella giornata di lunedì 18 dicembre in Prefettura a Como è stato insignito del dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

«È un’immensa soddisfazione – il commento di Desiante -. A luglio ho ricevuto la lettera del Prefetto e mi è venuta la pelle d’oca. Mi sono sentito ripagato di tutti gli anni di volontariato. Devo questo riconoscimento ai collaboratori di Sos e alla mia famiglia, fondamentale per capire gli impegni e il tempo da dedicare»

«Massimo – ha scritto il sindaco di Malnate Irene Bellifemine – si è distinto per il grande lavoro di volontariato svolto in vari ambiti e per l’attività di Presidente di SOS Malnate. Per me un grande onore aver collaborato con Massimo e il suo staff in particolare nel periodo della pandemia a supporto della comunità, ma anche nella prevenzione e nella formazione ad ampio raggio in particolare con la diffusione del corso di formazione per l’utilizzo del defibrillazione e disostruzione delle vie aeree. Complimenti Massimo per il grande lavoro svolto che ti ha permesso di raggiungere questi risultati eccellenti».