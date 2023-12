Mastini – Caldaro, aria di big match. Gialloneri incompleti, fiducia nel fattore campo

Scocca l’ora del big match alla Acinque Ice Arena. Sabato 2 dicembre alle 18,30 i Mastini e il Caldaro si troveranno di fronte per quella che è la partita più attesa dell’intera IHL ma pure la rivincita dell’intera stagione scorsa e della gara di andata (3-2 per la Rothoblaas).

I Lucci sono in testa alla classifica, hanno vinto 14 partite su 15 mettendo in tasca 42 punti sui 45 disponibili, i gialloneri sono la seconda forza del torneo con 33 punti e una partita in meno rispetto agli altoatesini. Quella del turno infrasettimanale disputato giovedì 30 nel quale – dagli altri campi – è arrivata una sconfitta per il Pergine che ha lasciato Vanetti e compagni alla piazza d’onore. (foto in alto: faccia a faccia tra Perla e Virtala nella finale 2023)

Calendario alla mano, lo scontro diretto è l’ultima occasione per i Mastini di inseguire la vittoria della prima fase del campionato, anche se il titolo è puramente platonico. Un successo (resta comunque difficile rimontare tutto il terreno in classifica) è però più importante per blindare il secondo posto che sarebbe rilevante anche in ottica del tabellone di Coppa Italia. Un trofeo di cui non solo il Varese è detentore ma che sarà di nuovo messo in palio alla Acinque Ice Arena: la final four è quindi l’obiettivo minimo per il team di Czarnecki e per il club guidato da Carlo Bino.

Ma torniamo al big match: il Caldaro ha vinto 3-1 l’infrasettimanale con il Bressanone rischiando qualcosina nel finale quando Demetz (a 4′ dalla sirena) ha realizzato il momentaneo 2-1. Poi Teemu Virtala ha chiuso i conti concludendo una serata da re: tripletta per il finlandese, mentre coach Suikkanen ha tenuto a riposo il portiere titolare Andergassen. I Lucci hanno comunque speso energie per la partita e dovranno affrontare un viaggio di media lunghezza.

Czarnecki però ha un po’ di problemi di formazione perché deve “tamponare” diverse defezioni. Sono infatti annunciati tra gli assenti per motivi di lavoro sia Max Cordiano sia Edo Raimondi mentre anche l’altro Cordiano, Tommaso, dovrebbe restare ai box. L’attaccante saronnese ha infatti subito un forte colpo a un dito in allenamento ed è costretto alla cautela e all’uso di un tutore. Difficile che venga rischiato, e così il coach svedese dovrà ridisegnare le linee chiedendo anche uno sforzo per coprire tutti i 60′ di gioco.

La novità extra-ghiaccio della serata sarà l’elezione dell’MVP giallonero, solitamente affidata ai giornalisti: questa volta il miglior varesino sarà designato dal pubblico del PalAlbani attraverso un QR code da inquadrare con il proprio smartphone mentre ai cronisti sarà lasciata la scelta del più bravo tra gli ospiti. Il fattore campo però può essere fondamentale in una sfida come questa e i mille dell’Acinque Ice Arena saranno senza dubbio il “settimo uomo” sul ghiaccio in una serata che ha già i crismi del grande appuntamento. La gara sarà diretta dai signori Bassani e Tirelli assistiti da Mair e Petrov.