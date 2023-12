Mastini, operazione Coppa Italia: si comincia contro il Chiavenna

Prende il via questa sera – mercoledì 27 – sulla pista del Chiavenna il cammino dei Mastini Varese nella Coppa Italia 2023-24. Una competizione che i gialloneri vogliono onorare al meglio sia perché campioni in carica, sia perché le Final Four sono organizzate proprio alla Acinque Ice Arena e vengono considerate un obiettivo imprescindibile dalla società.

Il primo turno vede la squadra di Czarnecki opposta dalle ore 20 ai verdeblu chiavennaschi, formazione di Division I (la categoria inferiore) contro cui in passato il Varese ha spesso incrociato i bastoni. Il pronostico di questo ottavo di finale appare chiuso a favore dei Mastini, anche perché il Chiavenna ha chiuso la prima fase al quarto posto, ma come sempre accade in questo genere di partite sarà necessaria tenere alta la concentrazione. Anche perché il regolamento prevede che per passare il turno servono due successi (in caso di una vittoria a testa si procederà con l’overtime e i rigori nella seconda gara).

Il Varese dovrebbe presentarsi in pista al completo o quasi, con Marinelli che potrebbe essere schierato in porta al posto di Perla. Nel Chiavenna spicca la presenza del goalie varesino Ruggero Masini mentre anche Rigoni e Gherardi hanno vestito il giallonero. Non ha mai giocato nei Mastini invece il giovane William Manly Peterson che però è nato a Cittiglio.

Il retour match è previsto al PalAlbani sabato 30, nel consueto orario delle 18,30 con ingresso a 10 euro in tutti i settori (ma si può indicare il seggiolino più gradito perché i tagliandi sono numerati). La prelazione per gli abbonati potrà essere esercitata giovedì 28 dicembre solo attraverso Liveticket, mentre dal 29 sarà attiva la vendita libera sempre su Liveticket. Biglietteria aperta al palaghiaccio dalle ore 17 di sabato.

La Coppa Italia ha preso il via a Santo Stefano con il netto successo del Feltre a Bressanone (2-8) in un match tra squadre di IHL; Dobbiaco-Alleghe e Valpe-Como sono gli altri incroci tra formazioni di categoria superiore (le squadre di ALPS, invece, non disputano la competizione). Interessante vedere la sfida tra l’Ares Sport e il Valdifiemme con gli aostani – alle spalle c’è il facoltoso imprenditore svizzero Dany Bahar – primi in classifica in Division I e forti di un roster che conta tra gli altri Tura, Piccinelli, Franchini, Caletti, Inachak, Eastman e via dicendo. Attenzione alle sorprese.