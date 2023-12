Mastini, svolta messicana: in attacco arriva Hector Majul

Da “Vado al Massimo” a “Vado in Messico”. La componente straniera dei Mastini cambia sulle note di Vasco Rossi: se il Massimo in questione, Pietroniro, diventa italiano come previsto, il suo posto nello spazio dei “transfert” viene occupato da un giocatore messicano ben noto ai tifosi che seguono la IHL: Hector Tufik (nome) Majul Villasenor (cognome).

Il primo messicano nella storia dei Mastini a 29 anni è un veterano della lega tricolore: arrivato in Italia nel 2019 ha vestito prima la maglia del Como per due stagioni (intervallate da un anno in Finlandia) e poi si è trasferito al Dobbiaco per un campionato e mezzo. Nel primo ha formato una coppia esplosiva con l’ex giallonero Adam Capannelli (ora in Alps), nel secondo ha tenuto in piedi l’attacco degli Icebears fanalino di coda fino a ieri sera (sabato 9) giocando senza segnare nel match vinto sulla Valpe. (foto Toblach Icebears)

Ora, con l’attesa “italianizzazione” di Pietroniro, la società del presidente Carlo Bino ha potuto completare la squadra ingaggiando uno dei giocatori più esplosivi del torneo. Nei tre anni e mezzo in IHL ben 69 reti e 57 assist (126 punti) in 74 partite di regular season: numeri a cui vanno aggiunti i punti nei playoff (10 in 10 gare) e in coppa Italia (13 in 5).

Insomma una aggiunta di altissimo livello: Majul è rapido sui pattini, ha forza fisica, sa segnare in diversi modi e dà profondità all’attacco. Andrà naturalmente integrato in un reparto già di ottimo profilo (qui non dovrà interpretare il ruolo di one man show come a Dobbiaco) ma Czarnecki ha tempo per affinare l’innesto. Il messicano, che vanta anche esperienza con la propria nazionale, arriverà subito a Varese anche se non dovrebbe disputare il derby da ex con il Como di giovedì: probabile che il suo esordio in giallonero arrivi sabato 16 all’Acinque Ice Arena contro il Valdifiemme.