Mastini, vittoria epica: dopo 20 rigori il Caldaro si arrende

All’Acinque Ice Arena Varese e Caldaro scrivono un altro capitolo notevole della rivalità che sta segnando queste annate in IHL, con una partita per la quale il termine “epica” non è sprecato. 5-5 dopo i regolamentari, 5-5 dopo l’overtime prima del successo dei gialloneri dopo i rigori. Venti rigori per la precisione, una maratona clamorosa conclusa da una bordata a segno di Pietroniro e da un’incertezza di Oberrauch punito da un Perla supremo.

Si ferma (per una sera) così al PalAlbani la corsa della capolista Caldaro, che quasi certamente vincerà la prima fase ma che ha di nuovo la certezza che a Varese si fa sul serio. I Mastini sarebbero potuti crollare dopo essere andati sotto per due volte nell’ultimo periodo e invece hanno trovato la forza di risalire, di dire “no” a un altro successo dei Lucci schiacciasassi.

Un’avversaria fortissima sul ghiaccio e tremenda nel modo di porsi: gli altoatesini hanno giocato duro, anche sporco, collezionando almeno tre cariche su Perla e ben 22′ di penalità (8′ del solo Reffo), salvandosi poi con personalità in quasi tutti i powerplay giocati dai Mastini (che non hanno brillato in questo fondamentale). Ma, appunto, hanno trovato un’avversaria – il team di Czarnecki – altrettanto coriacea: il tutto esaurito dell’Acinque Ice Arena ha fatto il resto e così a festeggiare sono stati i gialloneri. Che lanciano un messaggio a tutti, non solo al Caldaro: Varese non ha nessuna intenzione di abdicare. E il suo popolo nemmeno.

I – La prima grande occasione è giallonera (4′), con Pietroniro che da dietro alla porta serve Tilaro: tiro forte ma fuori da buona posizione. Una carica di Oberrauch su Perla costa la prima penalità agli ospiti ma il Varese non punge, salvo provarci poco dopo con una gran azione di Piroso conclusa da Schina: para Andergassen. I 2′ a Vignoli interrompono un buon momento e così Perla deve salvare su Reffo prima di un’altra “cacciata” di Oberrauch. La partita si sporca e dopo due tentativi di Naslund è Volcan a finire in panca cattivi ma il powerplay giallonero non va oltre un bel tiro da lontano. “Gol sbagliato, gol subito” e la partita si sblocca (18′) Perino, solo, si fa ipnotizzare da Andergassen e sul ribaltamento Cappuccio batte Perla. 0-1 immeritato e al riposo comandano i Lucci.

II – Un palo di J. Oberrauch apre la seconda frazione con Perla che poi salva sullo stesso numero 12. Altra carica su Perla (B. Andergassen) ma gli arbitri danno 2′ anche a Perino con decisione fantasiosa (al limite era Vignoli da punire). Dopo una penalità a Reffo i Mastini protestano per ulteriori 2′ non dati al Caldaro; il powerplay non punge ma a squadre complete arriva un’improvvisa fucilata di Bertin che trafigge Andergassen: 1-1 (28′). Una bastonata a Tilaro costa ancora il foglio di via a Reffo, poi i Lucci restano in tre prima per 24” (Obexen, porta spostata) e poi per altri 1’25” perché Reffo travolge Perla e stavolta i minuti di penalità sono 4. Troppi anche per una difesa ferrea come quella altoatesina che si salva sulle bordate di Schina ma non su un’invenzione di Tilaro: diagonale dalla media e disco infilato nel sette: 2-1. Fuochi d’artificio nel finale: al 36′ pareggia Felderer dopo un tiro di Virtala e una deviazione di Erschbamer nello slot, poi però è ancora vantaggio Mastini con bordata di Naslund che fa esplodere l’Acinque Ice Arena.

III – Mezzo minuto ed è ancora parità: miracolo di Andergassen, azione rapida del Caldaro e rete di Teemu Virtala. Dopo qualche ribaltamento di fronte senza particolari occasioni Pietroniro non riesce a sfruttare un disco vagante vicino alla porta. Il match si riaccende: prima i Lucci sorpassano con Marko Virtala servito da un assist capolavoro di 30 metri di J. Oberrauch, poi arriva il nuovo pareggio giallonero con Tilaro che sigla la doppietta personale. Ma il Caldaro non ci sta: azione dalla destra e tiro velenoso e vincente di B. Andergassen. Ma poi è lo stesso numero 14 a farsi cogliere in fallo: penalità e stavolta lo special team giallonero colpisce con assist di Vanetti e rimorchio vincente di Pietroniro. Si entra nei minuti finali, Perla salva di gambale su A. Oberrauch ma a 2′ dalla fine Piroso è punito per bastone alto: la difesa regge ed è supplementare.

OT – Il Varese parte gagliardo e sfiora il gol, ma poi (si gioca 3 contro 3) il Caldaro prende l’iniziativa, forte di un pattinaggio migliore almeno in velocità. Ci pensa Perla in almeno due occasioni a salvare i Mastini, poi pure Vanetti con una chiusura “alla Cannavaro” dopo errore di Schina. Ultimo minuto ancora con due guizzi del Varese ma non basta. Si va ai rigori e non si finisce più: in quelli “standard” segnano M. Virtala e Schina e si deve proseguire. Perla para tutto, Andergassen anche ed è aiutato dai pali, poi Pietroniro scaraventa un missile imprendibile mentre J. Oberrauch non coglie l’attimo: 6-5 Varese e festa che si scatena.