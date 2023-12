Mauro Fasano nuovo direttore generale dell’Ersaf regionale

Il consiglio d’amministrazione di Ersaf-Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste, ha nominato oggi come nuovo direttore generale Mauro Fasano. Fasano, 61 anni, laureato in agraria con specializzazione in scienze forestali, ha maturato una lunga esperienza dirigenziale presso la Regione, prima di ricoprire la carica di segretario generale del Consiglio regionale durante la scorsa legislatura.

«Ersaf – commenta l’assessore all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi – rappresenta una risorsa preziosa per l’agricoltura lombarda, grazie alle competenze tecniche da sempre messe al servizio del settore che si declinano in attività di formazione, trasferimento dell’innovazione e promozione del nostro sistema agroalimentare, così come nella gestione del patrimonio forestale, nella salvaguardia della biodiversità e per la valorizzazione dell’agricoltura di montagna”.

«Al direttore Fasano – concludono l’assessore e il presidente di Ersaf, Fabio Losio – vanno i migliori auguri di buon lavoro per le tante sfide che ci aspettano, prima fra tutte il potenziamento delle attività di ricerca per mettere a disposizione degli agricoltori lombardi esperienze e pratiche innovative e sostenibili».