Maxisequestro di panettoni clandestini alla dogana di Stabio

I collaboratori dell’Ufficio federale svizzero della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) hanno intercettato un veicolo con oltre cento panettoni non dichiarati. La monovolume è stata fermata l’11 dicembre attorno alle ore 22 nelle retrovie di Stabio.

Il veicolo, come ammesso in seguito dal conducente, era entrato in Svizzera poco prima dalla dogana di Stabio, non presidiata in modo statico. La merce, proveniente da una pasticceria italiana, era destinata alla rivendita su suolo svizzero attraverso una ditta del Sopraceneri il cui dipendente si trovava alla guida del veicolo fermato.

I panettoni, stipati in 17 scatole all’interno della monovolume, costituivano solo una parte del carico totale di seicento panettoni che sarebbero stati importati in seguito. L’UDSC ha comminato una multa e predisposto lo sdoganamento della merce, come da disposizioni doganali, nel traffico commerciale.