Maxitamponamento sull’A21 nel Bresciano: dodici i feriti di cui due in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina, giovedì 7 dicembre, attorno alle 10.40 sull’autostrada A21 Torino Brescia nel territorio di San Zeno in direzione Brescia.

Il tamponamento ha coinvolto un pullman, due autocisterne e una bisarca.

Due i feriti in gravi condizioni: si tratta di una donna di 45 anni passeggera del pullman, che ha riportato un trauma cranico oltre a traumi al bacino a a un arto inferiore; in condizioni critiche anche il conducente di uno dei camion che ha riportato traumi al torace al bacino e a un arto inferiore.

In tutto sono 12 i feriti: oltre ai due trasportati in codice rosso anche altre dieci persone sono rimaste ferite in modo più o meno serio.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso di Bergamo, l’elisoccorso di Verona, tre mezzi di soccorso avanzato, 5 ambulanze oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. L’A21 è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.