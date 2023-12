Mercato immobiliare, Fiaip Varese: «Bene la nostra provincia e, in particolare, i laghi»

Sul nostro territorio, il mercato immobiliare chiude il 2023 con il segno positivo. Alla luce della Rilevazione Prezzi Immobili appena pubblicata da Camera di Commercio Varese, ecco l’analisi di Riccardo Ortiz, presidente provinciale di Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali).

«Nonostante il minimo calo delle compravendite – commenta Ortiz –, il mercato nell’ultimo anno è andato bene. La situazione però è cambiata molto rispetto al periodo precedente: l’aumento dei tassi di interesse ha infatti penalizzato l’accesso ai mutui per la fascia di reddito medio bassa, ma contemporaneamente ha reso il mattone di nuovo appetibile per gli investitori».

«In particolare – aggiunge il presidente di Fiaip Varese –, nel 2023 il mercato immobiliare si è mosso maggiormente in relazione alle compravendite di edifici di dimensioni ridotte come ville, villette e piccoli condomini. Buoni risultati anche nelle zone dei laghi, dove molti piccoli investitori hanno deciso di acquistare seconde case. Una situazione che, in vista di un possibile calo dei tassi di interesse, avrà importanti effetti in questa area della nostra provincia su cui sarà fondamentale lavorare insieme a tutti gli attori del settore».