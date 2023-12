Mezzo pesante si ribalta a Saronno, ferito l’autista

È stato trasportato in codice giallo – quindi non in pericolo di vita – l’autista di 57 anni che verso le ore 12 di venerdì 29 dicembre si è ribaltato con il mezzo pesante che stava guidando.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo autostradale di Saronno, più precisamente alla rotonda di collegamento con la A9.

Gli agenti della polizia locale saronnese hanno coordinato il traffico mentre i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno hanno collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza l’area.