Milan – Rennes e Feyenoord – Roma in Europa League

Sorteggi anche per l’Europa League e la Conference, con ben quattro squadre italiane impegnate nel turno di spareggio che apre le porte agli ottavi di finale.

Già qualificate l’Atalanta in Europa League e la Fiorentina in Conference, prime nei rispettivi gironi, mentre per il Milan retrocesso dalla Champions e per la Roma seconda nel proprio girone ci sarà bisogno dell’ulteriore turno di qualificazione.

Per i rossoneri Julien Escudè, ex giocatore francese di Cannes, Rennes, Ajax, Siviglia e Besiktas, ha estratto dall’urna il Rennes, mentre la Roma ha pescato ancora una volta il Feyenoord.

GLI ACCOPPIAMENTI DELL’EUROPA LEAGUE

Feyenoord – Roma

Milan – Rennes