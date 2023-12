Mille magliette dedicate a Mannion per sostenere la Pallacanestro Varese

Le magliette decorate con le caricature dei giocatori sono un’antica usanza NBA già vista – con successo – in passato anche a Varese. Un “filone” che ritorna oggi grazie alla presenza nella Openjobmetis di una star come Nico Mannion, il play 22enne prelevato dal Baskonia e autore di 45 punti nelle prime due partite (vinte) in biancorosso.

Al “Red Mamba” è ora dedicata una t-shirt creata da “Il basket siamo noi” e stampata in mille esemplari sia da adulto sia da bambino. L’obiettivo è esaurirle in pochi giorni in vista della partita del 21 gennaio quando alla Itelyum Arena sarà di scena la Virtus Bologna, ex squadra di Mannion.

“È arrivato il momento di vantarsi davvero di essere varesini per tutto quello che questa società ha rappresentato per la nostra città, non solo per i tifosi e gli appassionati – scrive sui propri canali il trust biancorosso presieduto da Umberto Argieri – Acquistiamo in massa e saremo protagonisti della più emozionante operazione di sostegno e di amore per la nostra Pallacanestro, quell’onda anomala di passione che può scuoterci e prefigurare una nuova prospettiva, uno splendido assist che speriamo possa poi essere essere raccolto e trasformato anche da altre forze».

Le magliette in edizione limitata possono essere prenotate entro il 5 gennaio a mezzanotte compilando il modulo online disponibile CLICCANDO QUI. Il costo è di 25 euro per la t-shirt da adulti e 20 per quella da bambino: il pagamento sarà solo tramite bonifico (IBAN IT02U0306909606100000144626; CAUSALE: nico4 + nome e cognome di chi ritirerà le t-shirt) e i prodotti saranno disponibili da sabato 20 gennaio.