Mobilità leggera in Valle Olona e ospedale unico Busto-Gallarate nel bilancio del Consiglio provinciale di Varese

Il Consiglio provinciale di Varese, che si è riunito ieri a Villa Recalcati, ha approvato una serie di variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 che introducono nuove risorse e nuovi investimenti e progetti, in particolare per la mobilità leggera e per la valorizzazione del territorio con il bando “Comuni attivi”.

«Questa variazione prevede una nuova destinazione di avanzo libero precedentemente applicato, per finanziare nuovi progetti con grande impatto sul territorio – ha detto l’assessore delegato Mattia Premazzi – Inoltre Regione Lombardia assegna nuovi importanti fondi che verranno reinvestiti in ambito provinciale».

In sintesi le cifre e gli investimenti più significativi introdotti con le variazioni di bilancio, approvate con 8 voti favorevoli e 6 astenuti.

Da Regione Lombardia è prevista l’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche per l’anno 2023 per un valore di un milione 281mila euro destinati ad investimenti sul territorio, come previsto nel programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia.

Per il progetto Mo.Ve.On Mobilità leggera in Valle Olona è previsto un contributo di 100mila euro dall’Università Carlo Cattaneo – Liuc di Castellanza per il 2023.

Nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo ospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate, sono previsti due finanziamenti: uno pari a 55mila euro nel 2023 e l’altro di 30mila euro nel 2024.

In collaborazione con Fondazioni e Università, sono stati stanziati fondi provinciali per la revisione del PTCP, il Piano territoriale di coordinamento provinciale con 30mila euro nel 2023, 125mila nel 2024 e 95mila nel 2025.

Inoltre, è stato rettificato l’uso dell’avanzo libero di 2 milioni e 450mila euro con una modifica di 834mila euro per rifinanziare progetti come:

– Progetto Mo.Ve.On Mobilità leggera in Valle Olona: 220mila euro;

– Rifacimento della pavimentazione dei campi da gioco dell‘Isis Dalla Chiesa di Sesto Calende: 150mila euro;

– Sostituzione delle porte interne dell’Isis Ponti di Gallarate: 100mila euro;

– Valorizzazione territorio con il progetto “Comuni attivi”: 250mila euro

– Rotatoria nel Comune di Angera: 80mila euro

– Contributi per investimenti nei Comuni frontalieri: 34mila euro.

Con la variazione di bilancio sono stati infine stanziati fondi per 371mila euro in previsione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti.