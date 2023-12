Mondo del calcio in lutto: è morto Carlo Delponte

Il mondo del calcio dilettantistico è in lutto per la morte di Carlo Delponte. 55 anni, piemontese, era un preparatore di portieri, soprattutto delle giovanili. In passato è stato collaboratore anche di diverse squadre del Varesotto, come Gavirate e Sestese. Proprio la società biancoazzurra ha scritto una nota di cordoglio sui propri canali social.

U.S. Sestese Calcio partecipa al dolore della famiglia Delponte per la prematura e improvvisa dipartita del loro caro Carlo, ex portiere e preparatore dei portieri che nel corso della sua carriera da calciatore ha indossato anche la nostra maglia biancoazzurra.

Al figlio Andrea a ai familiari tutti, sentite condoglianze da parte della nostra Società.

Che la terra ti sia lieve, Carlo

A dare invece il triste annuncio è stata l’Accademia Borgomanero:

La società dell’Accademia Borgomanero é incredula e sgomenta per la terribile notizia ricevuta quest’oggi. All’età di 55 anni Carlo Delponte ci ha lasciato improvvisamente e nel giro di pochi giorni. Ex portiere e poi preparatore dei portieri per i nostri colori sia di Prima squadra che del settore giovanile, Carlo era rimasto con noi per diverse stagioni approdando in Prima squadra nel 2015 nello staff di mister Bonan. Ai suoi cari ed in particolar modo a suo figlio Andrea per tante stagioni nel nostro settore giovanile, le più sincere condoglianze