Monsignor Pagani in Comune a Busto Arsizio per la benedizione di amministratori e dipendenti

Come da tradizione giovedì 21 dicembre monsignor Severino Pagani impartirà la benedizione natalizia ad amministratori, dipendenti e collaboratori del Comune.

L’appuntamento è fissato per le ore 11 nel cortile del Palazzo municipale. Sarà anche l’occasione per uno scambio di auguri con il sindaco Emanuele Antonelli e per un momento di incontro e di ringraziamento.