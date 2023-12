Musica, spettacoli, luci e tradizioni: Varese entra nello spirito del Natale

Il fine settimana della vigilia di Natale è ancora più magico a Varese. Continua a incantare grandi e piccoli il grande spettacolo ai Giardini Estensi, che ad oggi ha visto la presenza di oltre 50 mila visitatori ad ammirare le proiezioni e i giochi di luce che animano Palazzo Estense e il parco. Pari affluenza anche per il mercatino di Natale, il villaggio natalizio che sarà in Piazza Monte Grappa fino a martedì 26 dicembre, con le casette di legno e i prodotti d’artigianato. Ci sono poi la pista di pattinaggio, anche questa frequentatissima da famiglie e giovani, e le vie del centro addobbate e animate da tanti eventi, con musica, spettacoli, mercatini e visite guidate alla scoperta delle bellezze della città.

Tra gli eventi, da non perdere venerdì 22 dicembre il tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente, una scenografica sacra rappresentazione che animerà tutta la piazza San Vittore.

Ma la meraviglia del Natale è ovunque in città, dai quartieri cittadini al Sacro Monte, dove anche per domenica 24 dicembre saranno potenziati i collegamenti per raggiungere il borgo, patrimonio Unesco, dove sono presenti luci, eventi, degustazioni e molto altro.

Spettacolo ai Giardini e Palazzo Estense

Le proiezioni sono tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024, dalla domenica al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, il venerdì, sabato e festivi dalle 17.00 alle 22.00.

Mercatino di Natale

Il mercatino è aperto dal lunedì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, da martedì a domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00, domenica 24 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 17.00. Sono tanti anche gli appuntamenti e gli eventi: tutti i sabato, domenica e festivi fino al 23 dicembre ci sarà la casetta di Babbo Natale, con elfi, musica e truccabimbi in piazza. Info e programma completo eventi: www.mercatinodinatalevarese.it.

Pista di pattinaggio

Un altro appuntamento atteso da grandi e piccini è quello con la pista di pattinaggio, all’interno del parco dei Giardini Estensi. Fino a domenica 14 gennaio la pista sarà aperta tutti i giorni feriali dalle ore 14.30 alle ore 19.00, i festivi dalle ore 10.00 alle ore 23.00. Info: www.mercatinodinatalevarese.it

Gli eventi in centro città dal 22 al 26 dicembre

venerdì 22 dicembre

“Andiamo dunque a vedere”. Presepe Vivente 2023 – Tende di Natale Avsi

Dalle ore 15.30 in piazza San Vittore e spazi limitrofi. La Sacra Rappresentazione, per la regia di Andrea Chiodi, si concluderà sul sagrato della Basilica di San Vittore. Info: www.avsi.org

Gli zampognari e il Natale 2023

dalle ore 18.00 nelle vie del Centro. Rinnovando un’antica consuetudine, i musicisti di strada scendono in città ad allietare la serata con tradizionali melodie natalizie. A cura di Music For Green Events, in collaborazione con il Comune di Varese. Info: cultura@comune.varese.it

Conosci il tuo patrimonio – Archivio, Biblioteca, Palazzo come non li avete mai visti

Invito a Palazzo. Appuntamento dalle ore 18.00 alle ore 21.00 con l’apertura straordinaria del palazzo per consentire al pubblico la visita autonoma agli spazi civici e culturali del Comune di Varese. Durata percorso: 30 minuti. Ritrovo: Palazzo Estense. Accesso gratuito, senza prenotazione. www.comune.varese.it

sabato 23 dicembre

Conosci il tuo patrimonio | Le atmosfere del Natale

Speciale Natale di luci in città. Appuntamento alle ore 16.30 con una visita guidata tra luci, arte e clima di festa. Durata: 1 ora e mezza. Ritrovo: Corso Matteotti 1. partecipanti per turno: 30. Iniziativa gratuita con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. In collaborazione con l’associazione culturale Immagina Arte Eventi. info@immagina.varese.it | +39 335 6430975 | www.comune.varese.it

Piva Babbo Band

dalle ore 14.00 nelle vie del Centro. Musiche natalizie itineranti a cura di una coloratissima band di Babbi Natale. Alle ore 17.00 chiusura con un piccolo concerto ai Giardini Estensi.

Lario Brass Band

ore 18.00 nelle vie del Centro. Musica jazz itinerante in stile “New Orleans” con la formazione capitanata dal celebre clarinettista lariano Alfredo Ferrario

Spettacolo Mangiafuoco

In piazza XX settembre. Due artisti daranno vita a un suggestivo spettacolo di musica, danza, giocoleria e mangiafuoco. A cura di Music For Green Events, in collaborazione con il DUC inVarese. Info: associazioneinvareseduc@gmail.com

domenica 24 dicembre

Mercati festività natalizie

dalle ore 8.00 alle ore 16.00, Piazza della Repubblica

The Christmas Clowns Combo Show

dalle ore 15.00 nelle vie del Centro. Artisti di strada, saltimbanchi e mangiafuoco coloreranno le vie della città in una festosa performance per la Vigilia di Natale. A cura di Music For Green Events, in collaborazione con il DUC inVarese. Info: associazioneinvareseduc@gmail.com

Vin Brulé. Dal pomeriggio in piazza del Podestà. Raccolta fondi Associazione Malawi nel cuore Odv Ets.Info: info@malawinelcuore.it

Sacro Monte

Domenica 24 dicembre, dalle 14 alle 18 al Sacro Monte in Bus e Funicolare

Le domeniche pomeriggio, tra le 14 e le 18, al borgo solo in bus e funicolare grazie al potenziamento del trasporto pubblico. Linea C ogni 15 minuti e fermata anche allo stadio.

Natale al Sacro Monte

Anche per domenica 24 dicembre, tra le ore 14 e le 18, sarà possibile salire al borgo senza stress e traffico grazie al potenziamento dei bus che dal centro portano comodamente al piazzale Montanari, la fermata di arrivo per il Sacro Monte, e poi alla partenza della funicolare. La linea C parte ogni 15 minuti, con la fermata speciale allo stadio (via Manin angolo Valverde). In questo modo i turisti potranno lasciare l’auto nell’ampio piazzale De Gasperi. Inoltre con la Linea C potenziata sarà sempre possibile raggiungere la stazione di partenza della funicolare, unendo così al viaggio in bus il bellissimo percorso dello storico impianto a fune che porta direttamente nel cuore del Sacro Monte con una corsa ogni 10 minuti tra le ore 10 e le 19.10. L’altra novità dalle 14 alle 18, presso l’arrivo dell’impianto in cima al borgo infatti si potrà trovare anche il nuovio servizio “di supporto”. Si tratta di un pulmino che effettuerà il trasporto dei turisti che lo desiderano dalla stazione di arrivo al Sacro Monte fino al piazzale Pogliaghi.

Per tutto il periodo natalizio

Addobbi, luci e presepi diffusi nei vicoli e negli angoli caratteristici del Borgo di Santa Maria del Monte.

Nelle vie del borgo prende vita il Progetto Luce, a cura dell’Associazione Amici del Sacro Monte e del Gruppo Lucine Sacro Monte Varese, in collaborazione con i Servizi Educativi del Comune di Varese: un’esposizione delle creazioni artistiche realizzate dagli alunni dei doposcuola delle Primarie della Città di Varese nella galleria di via Cardinale Federico sotto il Santuario.

Aperto anche l’Emporio , in via Moriggi, 22. Info Point da martedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00, sabato, domenica e festivi fino alle ore 16.30. Accoglienza visitatori e informazioni eventi

Ci sono poi i Presepi nel borgo, un’esposizione del Presepe in sughero, particolarmente suggestivo, che rappresenta il Borgo di Santa Maria del Monte. Ci sono poi le esposizione di suggestive fotografie di Andrea Plebani dedicate al Sacro Monte di Varese, in collaborazione con l’Ente Parco Naturale Regionale Campo dei Fiori. Per chi desidera è possibile degustare i prodotti tipici del borgo: degustazione e promozione gratuita dei prodotti tipici come gli antichi mustazzitt, il pandolce, l’amaro infuso d’erbe. Info: +39 0332 1805268.

Infine il Centro espositivo Monsignor Pasquale Macchi è aperto tutte le domeniche fino al 31 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, Località Prima Cappella. Sacro Monte contemporaneo. Visita guidata gratuita alla collezione di arte contemporanea. Le opere conservate all’interno testimoniano la grande apertura di papa Paolo VI e di Mons. Macchi all’arte del loro tempo. Info/prenotazioni: info@sacromontedivarese.it | +39 366 4774873

martedì 26 dicembre, fino al 7 gennaio

Apertura straordinaria del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario

Museo Baroffio e del Santuario e Cripta del Santuario, Piazzetta del Monastero. Apertura straordinaria della più antica chiesa di Santa Maria del Monte – la Cripta del Santuario – con possibilità di seguire le visite guidate in programma ogni ora. Nello stesso biglietto è compreso anche l’ingresso al Museo Baroffio dove è eccezionalmente esposta la tela “Viale delle Cappelle con Giovan Battista Aguggiari e Giuuseppe Bernascone”, oggetto di prossimo restauro. Orari: sabato, domenica e festivi: ore 10-17 | feriali: ore 14-17 | 31 dicembre 2023: chiusura

Natale nei quartieri

La magica casa di Babbo Natale

Quartiere di Biumo Inferiore. I bambini potranno consegnare a Babbo Natale un gioco che non utilizzano più, che verrà donato ai coetanei in difficoltà della nostra città attraverso l’Associazione Casa del Giocattolo. A cura del Comitato Commercianti di Biumo in collaborazione con l’associazione Green Event APS e il supporto di alcuni ragazzi del progetto Alternanza scuola-lavoro dell’Enaip.

Il presepe realizzato dai bambini a Bizzozero

Chiesa dei SS. Evasio e Stefano, Piazza Sant’Evasio, Bizzozero. Realizzazione di un presepe in chiesa da parte dei bambini, insieme a catechiste, genitori e nonni. A cura di: parrocchia SS. Evasio e Stefano – Bizzozero. Info: +39 0332 812823 | parrocchia.sancarlovarese@gmail.com