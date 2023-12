Nasce “Prossima Vedano”, un gruppo di lavoro e confronto in vista delle elezioni del 2024

Si inizia a pensare alle prossime elezioni amministrative che nella primavera 2024 interesseranno circa 80 comuni della provincia di Varese, tra cui Vedano Olona, dove questa mattina è stata presentata ufficialmente “Prossima Vedano”, una realtà che non è ancora una lista ma piuttosto un “cantiere aperto” ad idee, richieste e proposte della società civile.

A presentare l’esperienza di “Prossima Vedano” davanti a una cinquantina di persone, Luca Delfinetti, già assessore ai servizi sociali a Cantù e da qualche anno trasferito a Vedano Olona, e Paola Tadiello, ex dirigente scolastica all’Istituto comprensivo del paese.

Come ha chiarito Delfinetti non ci sono ancora liste ipotizzate, né candidati sindaci: «Al momento “Prossima Vedano” si propone come un gruppo genuinamente civico, nel senso più autentico, che nasce dalla radice stessa del termine, ovvero cittadinanza, comunità di cittadini. Il civismo di cui questo gruppo vuole essere portatore e interprete è proprio questo: una sensibilità particolare per le esigenze della comunità in cui il cittadino vive ed opera, la coscienza di un impegno che si manifesta in azioni e comportamenti utili al bene comune».

«Ecco allora il significato del nome scelto, Prossima Vedano, dove – come ha spiegato Paola Tadiello – prossima ha il doppio significato di “vicina” e di “futura“. Il tutto nel segno della partecipazione, dell’ascolto e di una comunicazione che sia inclusiva».

Premessa indispensabile e subito dichiarata dal gruppo, la volontà di affrontare questo periodo di incontro e confronto con i cittadini, così come la prossima campagna elettorale, tenendo dritta la barra sul “Manifesto della comunicazione non ostile”, che l’Amministrazione comunale uscente ha fatto proprio nel 2020, estendendone la conoscenza anche alle scuole: «Non siamo contro qualcosa o qualcuno – ha detto Delfinetti – Non faremo polemiche strumentali e vigileremo anche in campagna elettorale, perché crediamo che Vedano debba volare più alto rispetto ai battibecchi sui social».

Il progetto, è stato ribadito più volte, è nella fase interlocutoria: ancora nessuna lista ipotizzata per sostituire l’attuale amministrazione e il sindaco Cristiano Citterio, giunto alla conclusione del secondo mandato. Di sicuro il dialogo è aperto; all’incontro erano presenti sindaco, assessori e diversi consiglieri di maggioranza che hanno portato il proprio punto di vista su una serie di temi, “mischiandosi” agli interventi di persone esterne all’Amministrazione.

Durante la mattinata è stato inoltre presentato il simbolo del gruppo, una serie di immagini stilizzate in campo azzurro che identificano il paese ma anche i temi che stanno a cuore a “Prossima Vedano”: dalla bicicletta a simboleggiare la mobilità sostenibile al grande albero monumentale che richiama i temi dell‘ambiente, da Villa Spech, che incarna la visione di una Vedano che sia centro di attrattività attraverso la cultura, fino al Gundam del Parco Fara Forni, ormai diventato un segno distintivo del paese.

Gli incontri di Prossima Vedano proseguiranno e, come è stato ricordato durante la presentazione, sono aperti a tutti coloro che hanno a cuore il paese e vogliono dare il proprio contributo di idee e proposte. Perché oltre al nome del gruppo, anche lo slogan scelto ha un doppio significato, come ha spiegato Paola Tadiello: «La Vedano che serve, ovvero le scelte necessarie per continuare a vivere bene in questo paese, e un gruppo di persone che davvero vogliono mettersi al servizio della comunità e del bene comune».