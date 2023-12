Natale 2023: da Perugino a Van Gogh, le mostre da non perdere a Milano e nell’Alto Milanese

Se volete approfittare delle Feste di Natale per una visita culturale, ecco le mostre da vedere a Milano e nell’Alto Milanese.

LEGNANO

In mostra a Legnano la necropoli dell’età del Bronzo di Canegrate, la più estesa del Nord Italia. L’esposizione sarà aperta a Palazzo da Perego fino al 17 marzo. Un’occasione per conoscere la storia, o meglio la preistoria del nostro territorio. Orari di apertura: sabato, domenica e festivi – 10:00-12:30 | 15:00-19:00. Chiusura 25 dicembre , 1 gennaio 2024 Visite guidate presso la mostra a cura del personale scientifico, autorizzato e qualificato, del Museo Civico G. Sutermeister in collaborazione con Stripes Coop. Date e orari: 17 dicembre – 10.30/12.00 – 16.00/17.30; 23 dicembre – 10.30/12.00 – 16.00/17.30; 30 dicembre – 10.30/12.00 – 16.00/17.30

GALLARATE

Da Dadamaino ad oggi, al Maga di Gallarate è possibile tre nuove mostre alla scoperta dell’arte contemporanea. Fino alla prossima primavera allestiti tre diversi percorsi, partendo dall’artista d’avanguardia “allieva” di Fontana fino ad arrivare a più recenti ricerche di Michele Ciacciofera e Giovanni Campus. Qui i dettagli

VARESE

Musei Civici di Varese, le mostre da vedere nel periodo natalizio. Dai viaggi e scoperte archeologiche dei fratelli Castiglioni in mostra a Villa Mirabello, alle opere di Guttuso, Baj, Tavernari in esposizione al Castello di Masnago, fino alla mostra dedicata a Bassanini, tra architettura, ingegneria, design e imprenditoria edile – Tutte le informazioni

MILANO

Da Perugino a Palazzo Marino al Beato Angelico al Museo Diocesano, tutte le informazioni selezionate da Yes Milano, il portale della Cultura del Comune di Milano, su cosa non perdere quest’inverno.

Se siete appassionati di fotografia, non potete perdere l’esposizione ospitata a Palazzo Reale e in Triennale: Gabriele Basilico. Le mie città. A dieci anni dalla scomparsa, Milano dedica al fotografo il primo grande omaggio nella città in cui Basilico è nato e ha vissuto. L’esposizione vanta oltre 500 opere, partendo da immagini di Milano e delle sue periferie in Triennale, per arrivare alle grandi committenze in giro per il mondo a Palazzo Reale. Palazzo Reale – da € 10 a € 17

Si intitola “Luce dietro tracce incompiute” l’installazione tessile dell’artista messicana Mariana Castillo Deball (1975), che con le sue dimensioni monumentali accoglie i visitatori nel cuore del MUDEC – Museo delle Culture, l’agorà. MUDEC – Museo delle Culture Ingresso gratuito

Per la prima volta Milano ospita una grande mostra dedicata a Doménikos Theotokópoulos, universalmente noto come El Greco, uno dei più famosi pittori della fine ‘500 – inizio ‘600. Tra le oltre 40 opere in mostra ci sono capolavori noti come il Laocoonte della National Gallery di Washington e il Ritratto di Jeronimo De Cevallos del Museo del Prado, oltre ad opere provenienti da istituzioni ecclesiastiche che per la prima volta arrivano in Italia. Palazzo Reale – da € 10 a € 15

Sempre a Palazzo Reale si può visitare, dal 31 ottobre al 3 marzo 2024, Francisco Goya il mondo stava cambiando. Non solo una retrospettiva che presenta tutte le fasi della pittura di Goya: più di 80 dipinti, incisioni, stampe e matrici in rame ci mostrano come l’artista seppe trasformare la pittura in un linguaggio rivoluzionario, in grado di rompere sia con le regole e i sistemi stabiliti sia con l’imitazione dei modelli, creando un linguaggio nuovo. Palazzo Reale. Da € 13 a € 17

Alla Fabbrica del Vapore nello spazio ex Messina è in corso la grande mostra antologica dedicata a Guido Harari, con più di 300 fotografie e filmati originali. Fabbrica del Vapore Da € 11 a € 15

Giorgio Morandi è noto al grande pubblico per le sue nature morte che raffigurano bottiglie, vasi, ciotole: oggetti che vediamo tutti giorni, ma viste attraverso l’occhio dell’artista. E poi fiori, paesaggi, e solo raramente delle figure. Tutto questo sarà in mostra a Palazzo Reale dal 5 ottobre al 4 febbraio 2024, in quella che rappresenta la più ampia retrospettiva dedicata all’artista degli ultimi decenni. 120 opere ripercorrono tutta la sua carriera, dal 1913 al 1963, e le diverse tecniche che ha utilizzato, cioè pittura, acquaforte e acquerello. Palazzo RealDa € 13 a € 17

Jimmy Nelson, uno dei fotografi più coinvolgenti ed importanti del nostro secolo, è protagonista di Humanity a Palazzo Reale. Nelson ha dedicato la sua vita a fotografare alcune delle culture indigene a rischio di estinzione, viaggiando per mesi alla ricerca della propria identità come parte della famiglia universale degli esseri umani. Palazzo RealeDa € 13 a € 17

Al Mudec – Museo delle Culture dal 25 ottobre al 10 marzo 2024 è possibile visitare la mostra che indaga il rapporto tra uno dei più grandi scultori francesi, Auguste Rodin, e la danza. Circa 60 opere tra sculture, disegni e foto d’epoca, in gran parte provenienti dal Museo Rodin di Parigi, raccontano come l’amore per il movimento sia stato parte essenziale nell’ispirazione di Rodin. Mudec – Museo delle Culture Da € 10 a € 18

Sette anni per conoscere a fondo i territori e l’anima dell’Amazzonia: questo è il viaggio che Sebastião Salgado ha compiuto, e di cui oggi possiamo godere i frutti nella mostra alla Fabbrica del Vapore. Fabbrica del Vapore. Da € 7 a € 16

Alla scoperta dei volti nascosti dell’artista amato e conosciuto da tutti: Van Gogh. Al Mudec – Museo delle Culture la mostra Vincent Van Gogh. Pittore colto, dal 21 settembre al 28 gennaio, racconta attraverso 90 opere aspetti forse ancora poco noti dell’artista. Mudec – Museo delle Culture. Da € 10 a € 16

Dopo il grande successo in tutto il mondo con oltre 5.000.000 di visitatori, Van Gogh: The Immersive Experience continua ad affascinare i visitatori. Prodotta da Exhibition Hub, specializzata nella progettazione e produzione di mostre multimediali immersive e Fever, piattaforma leader per l’intrattenimento dal vivo, la mostra immersiva a Lampo Scalo Farini – Milano, è un viaggio sorprendente tra le opere di uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo, tra campi di girasoli. Qui info e orari

Dal 5 dicembre al 14 gennaio 2024 Sala Alessi a Palazzo Marino si veste di atmosfera natalizia grazie a Il Battesimo di Cristo di Perugino, incorniciato da un’installazione scenografica dedicata all’acqua, ecosostenibile e completamente riciclabile, che offre un’esperienza visiva unica. Come ogni anno la mostra è ad ingresso libero. Orari nei giorni di festa: 24 e 31 dicembre 2023 dalle ore 9.30 alle 18.00 25 dicembre 2023 dalle ore 14.30 alle 18.30 26 dicembre 2023, 1 e 6 gennaio 2024 dalle ore 9.30 alle ore 20.00 Ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura

Un ciclo pittorico in miniatura: così può essere definito il Capolavoro per Milano che arriva nelle sale del Museo Diocesano, come da tradizione per Natale. Museo Diocesano Biglietto di entrata al Museo € 9. CHIUSO 25 e 26 DICEMBRE e 1 GENNAIO

Alla Fondazione Prada si celebra Wes Anderson: in mostra sono esposti una selezione di scenografie originali, oggetti di scena, modellini, costumi e opere d’arte presenti nel film. Un’occasione unica per sentirsi completamente immersi nel fantastico mondo di Wes Anderson. Fondazione PradaDa € 12 a € 15

Pirelli Hangar Bicocca è sempre un luogo affascinante per scoprire i più grandi artisti dell’arte contemporanea. Per queste feste di Natale si consiglia una visita alla mostra dedicata a James Lee Byars, artista americano scomparso nel 1997, che ha influito grandemente sui giovani artisti venuti dopo di lui. Pirelli Hangar Bicocca. Ingresso gratuito

Qual è il legame tra l’intelligenza artificiale e il potere? Come sono legati potere e tecnologia dal 1500 a oggi? La mostra ideata da Kate Crawford, una delle massime ricercatrici internazionali sull’intelligenza artificiale, e Vladan Joler, accademico, ricercatore e artista, vuole aiutard a comprendere il panorama attuale dell’IA interrogandosi su come siamo arrivati fino a qui e su dove potremmo essere diretti. Una mostra per comprendere meglio il nostro passato, presente e futuro.Osservatorio Fondazione Prada. Da € 8 a € 10