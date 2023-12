“Natale a Besnate”: la magia delle feste e i mercatini invadono la piazza Santa Maria del Castello

La magia del Natale sta per avvolgere Besnate in un caldo abbraccio di luci, suoni e gioia con la celebrazione annuale di “Natale a Besnate”. Quest’anno, la tradizione continua con un programma ricco di eventi che si svolgerà dal 12 al 17 dicembre, culminando in un fine settimana di festeggiamenti nella pittoresca Piazza Santa Maria del Castello.

Dal 12 al 17 dicembre, gli appassionati di lettura potranno immergersi nello spirito natalizio con la Mostra del Libro in Sala Consiliare, un’opportunità per scoprire e acquistare opere letterarie per tutte le età.

Il weekend dei mercati a Besnate il 1 e 17 dicembre

Il weekend del 16 e 17 dicembre sarà il cuore pulsante della festa, con eventi che accenderanno la piazza con allegria e tradizione.

Sabato 16 dicembre, la giornata inizierà alle 14.00 con l’Apertura dei Mercatini Natalizi, dove espositori locali offriranno manufatti unici e idee regalo. A seguire, alle 14.30, grandi e piccini potranno pedalare nella Biciclettata con Babbo Natale, un modo divertente e attivo per vivere l’atmosfera festiva. L’incanto continuerà con i Canti dei Bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, che si esibiranno rispettivamente alle 15.15 e alle 16.00, portando in piazza la voce dell’innocenza e della speranza. Dopo tanto divertimento, una dolce pausa attende i più piccoli con la Merenda per tutti i Bambini alle 16.45. La serata si arricchirà di musica con il Momento Musicale con S.D.M. alle 17.45, seguito da una Cena Condivisa alle 19.00, per poi concludersi in note solenni con il Concerto del Corpo Musicale S.Eugenio in Chiesa alle 21.00.

Domenica 17 dicembre promette altrettante emozioni con la riapertura dei mercatini alle 10.00 e l’intrattenimento musicale del Corpo Musicale S.Eugenio alle 10.30. A mezzogiorno, le Delizie Culinarie presso le casette dei Borghi stuzzicheranno i palati, mentre alle 14.00, la Banca del Tempo organizzerà Letture Animate e Laboratori per i più piccoli. L’atmosfera si farà ancora più festosa con la Musica Itinerante degli Zampognari e l’attesissimo arrivo di Babbo Natale alle 15.30. I festeggiamenti proseguiranno con i Canti Natalizi del Coro Stella alle 16.30 e si concluderanno con la Chiusura del Mercatino alle 18.00.

Gli auguri della Vigilia

E non finisce qui: il 24 dicembre, alla vigilia di Natale, seguirà la tradizione con lo scambio di auguri con vin brulé offerto dagli Alpini in Piazza Battistero dopo la Santa Messa, un momento di condivisione e calore che unisce la comunità nel vero spirito delle feste.

L’evento “Natale a Besnate” è un’occasione imperdibile per chiunque desideri vivere l’incanto del Natale e la calda ospitalità di Besnate. Si ringraziano i sostenitori e gli organizzatori che rendono possibile questa festa di gioia e di comunità. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la magia del Natale.