Natale a Brunello: un magico pomeriggio di festa

Il Comune di Brunello, in collaborazione con il gruppo Alpini, organizza una festa di Natale per tutta la comunità. L’evento, intitolato “Natale a Brunello”, si svolgerà domenica 17 dicembre, trasformando il cuore della città in un luogo di gioia e festa per grandi e piccini.

Il programma dell’evento:

14:30 – Giochi di gruppo e divertimento: il pomeriggio inizierà con una serie di giochi coinvolgenti pensati per tutta la famiglia. Sarà l’occasione perfetta per connettersi con la comunità e condividere momenti di allegria.

15:30 – Arrivo di Babbo Natale: Un momento magico per i più piccoli e per coloro che conservano nel cuore lo spirito natalizio. Babbo Natale farà la sua entrata, portando con sé la gioia e la generosità che caratterizzano questa meravigliosa stagione.

16:30 – Merenda per tutti: dopo le attività ludiche, sarà il momento di condividere una deliziosa merenda. Un’occasione per socializzare e gustare prelibatezze natalizie.

17:00 – Estrazione della Lotteria.

Durante tutto il pomeriggio Vin Brulè e cioccolata calda.