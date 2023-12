Natale a gonfie vele per i bambini al Museo della Collegiata di Castiglione Olona

Giovedì 4 gennaio alle ore 10.30 e alle 15 lo speciale percorso con laboratorio pensato per leggere il racconto del Natale attraverso le opere della collezione

Natale a gonfie vele è il percorso per leggere il racconto del Natale attraverso le opere del Museo della Collegiata di Castiglione Olona: l’annuncio dell’angelo, l’incontro tra Maria ed Elisabetta, la nascita di Gesù e infine l’arrivo dei Magi.

L’appuntamento con la speciale visita alla collezione rivolta ai più piccoli è per giovedì 4 gennaio alle ore 10.30 e, in replica nel pomeriggio alle ore 15.

L’angelo Gabriele ha perso qualche piuma d’oro e ora dov’è volato? Dove corre la Madonna dopo aver saputo che diventerà mamma di Gesù?

Seguendo la musica degli angeli in coro i piccoli partecipanti al Natale a gonfie vele troveranno il Bambinello. Nasi all’insù ed ecco l’asino e il bue, le pecore dei pastori, i cavalli e il cammello dei Magi: c’è posto per tutti nel presepio di Castiglione Olona.

Durante il laboratorio finale nelle vele della Collegiata compariranno i protagonisti del Natale e la Notte Santa risplenderà, grazie a materiali scintillanti e alle idee brillanti di bambini fantasiosi.

Percorso con laboratorio (1 ora e mezza) per bambini da 5 a 10 anni con prenotazione obbligatoria via mail: didattica@museocollegiata.it.

Costo (ingresso, percorso e laboratorio): 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).