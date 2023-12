Natale al Sacro Monte e Campo dei Fiori con “Le Tavole del Gusto”

Alberghi e ristoranti si sono organizzati per proporre menù e iniziative in attesa del Natale

Dal 19 novembre al 6 gennaio, per le vie del Sacro Monte e del Campo dei Fiori, tanti eventi per festeggiare l’arrivo del Natale. Ogni domenica Babbo Natale sarà in un locale diverso del Borgo. Santa Claus sarà a disposizione di grandi e piccoli per raccogliere le lettere dei varesini che non smettono di credere nella magia del Natale.

L’iniziativa vede la collaborazione di otto esercizi tra bar, ristoranti e alberghi del Sacro Monte e del Campo dei Fiori uniti nel gruppo “Le Tavole del Gusto” con l’obiettivo di collaborare e soddisfare le esigenze dei numerosi clienti e di tutti coloro che amano frequentare il Sacro Monte e il Campo dei Fiori.

Questi appuntamenti con Babbo Natale si aggiungono ai tradizionali eventi del Sacro Monte a Natale: le lucine che illuminano il Borgo rendendolo ancora più magico che saranno inaugurate il 2 dicembre, la messa della vigilia, il concerto dell’Epifania.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI

Domenica 19 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Al Borducan Romantic Hotel & Restaurant

Per l’occasione ci sarà un menù per la merenda a tema, con Panettone al Borducan, Dolce Varese di Natale, Cioccolata degli Elfi, Punch caldo e tante altre golosità.

Domenica 26 novembre dalle 15.00 alle 18.00

Trattoria del Ceppo

Domenica 3 dicembre dalle 15.00 alle 18.00

Ristorante Montorfano

Domenica 8 dicembre dalle 15.00 alle 18.00

Osteria Irma

Domenica 10 dicembre dalle 15.00 alle 18.00

Albergo Sacro Monte

Domenica 17 dicembre dalle 15.00 alle 18.00

Ristorante Milano