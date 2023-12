“Natale con il Tarlisu”, la Filarmonica di Santa Cecilia ricorda Giovanni Sacconago

“Natale con il Tarlisu, tra strade e ricordi”. Torna sabato 16 (ore 21.15) e domenica 17 (20.30) dicembre il tradizionale spettacolo della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago. Per la prima volta, protagonisti sul palco del teatro Lux di piazza San Donato saranno il Tarlisu e la Bumbasina.

Così, le tradizionali maschere del carnevale bustocco ricorderanno il loro patron, Giovanni Sacconago, a dieci anni dalla scomparsa. A interpretarle saranno Antonio Tosi e Romina Cristallo, ripercorrendo per l’occasione il classico giro “della Piva”, ovvero il tour in musica che i componenti della Filarmonica svolgono ogni anno, tra le vie del quartiere, durante la serata della Vigilia di Natale. Tra episodi storici della vita della città di Busto Arsizio e del quartiere di Sacconago, in compagnia della “banda da Sinagu”, il pubblico potrà quindi rivivere aneddoti e ricordi che hanno segnato la Manchester d’Italia.

Undici i brani in scaletta, come consueto appartenenti ai più svariati generi musicali, dal pop ai tradizionali canti natalizi, da Barbie Girl a Carol of The Bells, sotto la guida esordiente di Marco Ferrario.

Entrata libera, biglietti disponibili fino a esaurimento posti presso Colorificio San Michele, Cartoleria Ul Carté, Cartoleria Luisella.