“Natale di pace e di speranza” con il Centro Provinciale di Istruzione per Adulti a Gallarate

In occasione delle festività natalizie e in coincidenza con la drammatica situazione internazionale, la scuola Cpia1 (Centro Provinciale di Istruzione per Adulti) di Varese ha avviato un progetto didattico volto a promuovere un natale di pace e speranza.

Il percorso didattico che, con un’attenzione multiculturale pone l’accento sul valore della Pace come strumento di risoluzione dei conflitti, si concluderà il 13 dicembre con l’accensione dell’albero della Pace.