Natale in guerra, la diretta Instagram da Israele con il corrispondente Mattia Sorbi

Questa sera, mercoledì 20 dicembre, alle ore 19, si terrà un appuntamento molto speciale e toccante: una diretta Instagram organizzata dalla Galleria Boragno di Busto Arsizio per connettersi con Mattia Sorbi, corrispondente di guerra che ci raggiungerà direttamente da Israele (QUI LA PAGINA INSTAGRAM PER SEGUIRE LA DIRETTA).

L’evento è dedicato a portare un messaggio di buon Natale a coloro che si trovano lontani da casa, spesso in zone difficili e pericolose come quelle di guerra, dove la presenza di giornalisti come Sorbi è essenziale per raccontare la realtà dei conflitti che interessano il mondo.

Mattia Sorbi, giornalista di rilievo internazionale, ha iniziato a seguire il conflitto nel Donbas dal 2014 per Radio 24, testimoniando eventi drammatici come la distruzione dell’aeroporto di Donetsk e trasmettendo direttamente da Mariupol. Ha poi esteso la sua attività come giornalista freelance per “La Repubblica” dal 2021, documentando momenti storici come la riconquista dell’Afghanistan da parte dei Talebani.

Con lo scoppio della guerra in Ucraina, Sorbi è divenuto il volto di Rai Uno da Kharkiv e ha vissuto in prima persona la tragedia e la complessità del conflitto, tanto da essere coinvolto in un incidente mortale durante la riconquista di Kherson, un’esperienza talmente significativa che lo ha portato a lavorare su un libro in via di pubblicazione.

Ora Mattia Sorbi si trova in Israele come inviato freelance.

L’appuntamento di questa sera vedrà anche la partecipazione di Marco Giovannelli, direttore di varesenews, che contribuirà al dialogo con la sua esperienza e conoscenza dei media e dell’attualità internazionale.